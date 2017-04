Justicia uruguaya cita a jugadores de Peñarol por riña con Palmeiras en Copa Libertadores (Video)

Abril 28, 2017 - 6:30 pm

Cinco jugadores de Peñarol fueron citados por la justicia uruguaya debido a la riña que protagonizaron con futbolistas de Palmeiras de Brasil el miércoles luego del partido por la Copa Libertadores, informó Gastón Tealdi, abogado del club uruguayo.

Los citados, que declaran el viernes en el juzgado, son Nahitan Nández, Matías Mier, Junior Arias, Yeferson Quintana y Lucas Hernández, que en una primera instancia no había sido citado, dijo Tealdi a The Associated Press.

El partido del miércoles terminó con golpes y corridas entre los jugadores en la cancha, y los episodios de violencia entre los seguidores de ambos clubes y con la policía continuaron en las tribunas y fuera del estadio Campeón del Siglo de Montevideo. No quedó claro qué motivó las peleas entre los futbolistas.

En las imágenes de los incidentes se aprecia al jugador de Palmeiras, Felipe Melo, conectar un puño en el rostro del futbolista Mier, de Peñarol. También a los jugadores de Peñarol, Nández y Hernández, golpeando juntos al portero brasileño Fernando Prass, y al colombiano Yerry Mina, que defiende a Palmeiras, aprovechando el tumulto generado para tomar el equipo de un fotógrafo.

Unas 30 personas fueron detenidas, 18 policías resultaron heridos y seis vehículos policiales fueron dañados en los incidentes violentos que ocurrieron antes, durante y después del partido.

La Conmebol no se expresó de inmediato.

Peñarol no emitió un comunicado oficial por los incidentes, pero su presidente José Pedro Damiani le restó importancia y culpó a Felipe Melo.

El presidente del Palmeiras, Mauricio Galiotte, aseguró que la decisión de incluir a veinte guardaespaldas en la delegación que viajó desde Sao Paulo a Montevideo evitó “una tragedia”. “Si el Palmeiras no hubiese llevado a veinte guardaespaldas como lo hicimos, habría ocurrido una tragedia. Los jugadores podían haber muerto allá dentro”, declaró.

En el campo de juego y con dos goles de Willian, Palmeiras le dio la vuelta al marcador para vencer 3-2 a Peñarol y se afianzó en la primera posición del Grupo 5 de la Copa Libertadores.

