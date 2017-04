Julio Vélez, involucrado en muerte de Robert Serra fue condenado a 33 años por el asesinato de su esposa

Abril 21, 2017 - 10:24 pm

Luego de siete años, el juzgado penal del circuito de Cúcuta responsabiliza al excabildante por el asesinato de su esposa. En 2012, el hombre estuvo involucrado en la muerte del diputado venezolano Robert Serra.

El juzgado Segundo Penal de Cúcuta condenó a 33 años de prisión a Julio César Vélez González, por el asesinato de su esposa María Claudia Castaño Avendaño, de 21 años. Según las pruebas, Vélez le disparó a su pareja en la frente, y a causa de esto su cuerpo sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Inicialmente, Vélez expresó ante las autoridades que el 16 de abril de 2010, que a raíz de una dicusión que sostuvieron él y su esposa, ella se quitó la vida. Sin embargo, las autoridades lograron establecer que la escena del crimen había sido alterada y que la mujer no se había suicidado. De acuerdo con el material probatorio, el arma no tenía rastros de sangre de la víctima, motivo por el cual no se pudo concluir que esta se había quitado la vida. Adicionalmente, el perito Máximo Alberto Duque explicó que el disparo que causó la muerte de la joven ingresó por el lado izquierdo de su cabeza y ella era diestra. Además afirmó que no era posible que la mujer se disparara y no soltara el arma al caer al suelo. (Lea: Se entregó concejal de Cúcuta procesado por asesinar a su esposa)

En 2012, el excabildante se entregó ante las autoridades y y la justicia lo cobijó con una medida de prisión preventiva. No obstante, en septiembre de este mismo año un juez dictaminó que había una presunción de inocencia y levantó la medida de aseguramiento al exconcejal, quien no se volvió a presentar a las citaciones de juicio oral, por lo cual la Interpol emitió una orden de captura internacional. (Lea: Juez ordenó libertad de concejal cucuteño acusado de matar a su esposa)

En una entrevista concedida a la W Radio, la mamá de la víctima, Patricia Avendaño, manifestó que “siempre tuve la certeza que mi hija no se había suicidado, actuó la justicia y la justicia divina, aunque esto no va a reparar el daño, la ausencia de mi hija”. Avendaño tambien contó que “el exconcejal salió huyendo para evadir la responsabilidad por este homicidio, pero el tiempo de Dios es perfecto”.

Vélez ya había sido señalado de cometer otros delitos. En 2015 fue capturado en Venezuela por ser el presunto actor intelectual de la muerte del diputado venezolano Roberto Serra. El presidente Nicolás Maduro ha acusado a Vélez de ser partícipe de acciones delincuenciales y paramilitares.

