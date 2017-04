Julio Chávez: Estamos preparados para el escenario electoral que sea

Abril 19, 2017 - 1:17 pm

“Ves que las marchas nuestras no terminan en actos de violencia y ves como contraparte que todas las marchas que ellos convocan aun cuando dicen que van a ser pacíficos, que quieren entregar un documento, que quieren elecciones pero no se ponen de acuerdo a lo interno porque la mayoría de los partidos son ilegales, no saben si es el referendo o las de Amazonas”, dijo diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico (GPP), Julio Chávez.

Agregó, “ellos llaman a elecciones generales, eso no existe en ninguna parte, las elecciones presidenciales son en 2018, estamos preparados para el escenario electoral que sea y hemos trabajado desde nuestra organización, pero eso es falso que vayan al centro y lo hagan de manera pacífica”.