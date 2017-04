Jugador del Everton es noqueado en una coctelería de Liverpool

Abril 10, 2017 - 6:58 pm

Ross Barkley, centrocampista del Everton, sufrió el domingo por la noche una agresión en una coctelería de Liverpool horas después de que su equipo hubiera derrotado al Leicester po 4-2 en partido correspondiente a la Premier League.

Barkley recibió dos puñetazos en la cara por parte de un hombre no identificado con el que estaba manteniendo una conversación en la coctelería Santa Chupitos de Liverpool.

La agresión fue captada por las cámaras de seguridad del local y, según se ha podido comprobar a través de las imágenes que han sido difundidas por las redes sociales, Barkley y su agresor conversaban tranquilamente.

Pero en un momento dado, el hombre con el que hablaba Barkley le propinó dos puñetazos en la cara sin que se conozca la razón de la agresión. El futbolista y su agresor fueron separados a continuación.

Los abogados de Ross Barkley emitieron un comunicado en el que aseguran que el futbolista del Everton sufrió una agresión “gratuita”. “Podemos confirmar que Ross fue víctima de un ataque gratuito por parte de una persona que se acercó a él el domingo por la tarde”.

Ross Barkley getting cleaned out in a club last night [@ThatHeavyKid] pic.twitter.com/NAIJIxOPZf

— Transfer Related (@TransferRelated) 10 de abril de 2017