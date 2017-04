Juegos y lanzadores para hoy en la MLB

Abril 21, 2017 - 10:41 am

Liga Americana

Medias Rojas Boston – Orioles de Baltimore, 7:07 PM. Drew Pomeranz vs Dylan Bundy

Astros de Houston – Rays de Tampa Bay, 7: 10 PM. Mike Fiers vs Alex Cobb

Reales de Kansas City – Vigilantes de Texas, 8:05 PM. Nathan Karns vs Cole Hamels

Indios de Cleveland – Medias Blancas de Chicago, 8:10 PM. Corey Kluber vs Jose Quintana

Tigres de Detroit – Mellizos de Minnesota, 8:10 PM. Justin Verlander vs Hector Santiago

Marineros de Seattle – Atléticos de Oakland, 10:05 PM. Hisashi Iwakuma vs Sean Manaea

Azulejos de Toronto – Angelinos de Los Ángeles, 10:07 PM. Mat Latos vs Alex Meyer

Interligas

Yankees de Nueva York – Piratas de Pittsburgh, 7:05 PM. CC Sabathia vs Tyler Glasnow

Liga Nacional

Bravos de Atlanta – Filis de Filadeldia, 7:05 PM. Bartolo Colon vs Jeremy Hellickson

Nacionales de Washington – Mets de Nueva York, 7:10 PM. Tanner Roark vs Jacob deGrom

Cachorros de Chicago – Rojos de Cincinnati, 7:10 PM. Jon Lester vs Tim Adleman

Cardenales de San Luis – Cerveceros de Milwaukee, Adam Wainwright vs Wily Peralta

Gigantes de San Francisco vs Rockies de Colorado, 8:40 PM. Johnny Cueto vs Tyler Chatwood

Dodgers de Los Ángeles – Cascabeles de Arizona, 9:40 PM. Alex Wood vs Taijuan Walker

Marlins de Miami – Padres de San Diego, 10:10 PM. Adam Conley vsTrevor Cahill

