Jorge Rodríguez: Derecha busca crear falsos positivos con actividades de calle

Abril 17, 2017 - 6:59 pm

Aseguró que la oposición “contrata pendejos y les paga Bs. 300 mil para generar caos y miedo”

“Que no hayan tenido éxito con el golpe de Estado no quiere decir que no estén intentando dar un golpe”, sostuvo el alcalde de Caracas y dirigente del PSUV, Jorge Rodríguez.

Indicó que en la oposición, “contratan a un pendejo y le pagan 300 mil bolívares para generar caos y miedo”.

Alertó que quienes adversan al gobierno, buscan generar una falsa matriz al pretender hacer ver que la violencia proviene presuntamente parte de los organismos de resguardo cuando los agresores son grupos violentos financiados por la “derecha”.”Falsos positivos para decir que los violentos son estos (el Gobierno), y a raíz de esto decir que son infiltrados. Lo que van a tratar de imponer ahora son los falsos positivos”.

“La oposición no va a entrar al centro de Caracas. Si ellos quieren marcha que agarren para allá, para el este, pero para Caracas no van a venir. No lo podemos permitir, con los antecedentes que ellos tienen no lo podemos permitir”,

Destacó que la única forma de derrotar el golpe de Estado es en la calle con un grito de paz. “Nos vamos a la calle a decir no al golpe fascista, deténganse los terrorista. Caracas es territorio de paz, libre de nuestra américa”.

“Lo que queda es calle, nuestra gente movilizada, todos los días en la calle haciendo lo que nos corresponde hacer: alerta, pendiente, cerrándole el paso a la violencia y el terrorismo”, aseveró.

Manifestó que la marcha del oficialismo de este 19 de abril será multitudinaria, similar a la realizada en 2012 durante el cierre de campaña del fallecido presidente Hugo Chávez. “No tenemos otra opción, si no la de la victoria”, sentenció.

Noticia al Día