Jerry West no quiere seguir siendo el logo de la NBA

Abril 10, 2017 - 7:05 pm

Aunque Jerry West fue uno de los jugadores más destacados de su era, su legado ha trascendido a nuestros días en gran parte porque un día a alguien se le ocurrió utilizar su elegante ‘dribling’ para conformar el logo de la NBA. De hecho, West es la imagen, en silueta, de la liga desde hace décadas, algo que ya le ha cansado.

En una reciente entrevista para ESPN, dejó claro que ya no le ilusiona verse en el escudo y que no vería con malos ojos la decisión de la NBA de cambiarlo. Incluso llegó a comentar que hubiera preferido no saber que era él el inspirador del logo.

“Es una situación embarazosa para la Liga”, decía West. “Ni siquiera cobro derechos de imagen por ser el logo”.

“No me gusta hacer cosas que llamen la atención y en todas las entrevistas me acaban preguntando sobre el logo”, decía West. Y fue más lejos: “Si decidieran cambiarlo, no me importaría. Es más, de alguna forma, es algo que deseo”.

¿Y quién sería entonces la imagen e la Liga? En la entrevista con ESPN West declinó dar nombres, pero hace dos años sí se mojó. Y señaló a Michael Jordan como el candidato idóneo: “Es el jugador más grande que jamás he visto”. No sería una mala opción, desde luego.

Agencias