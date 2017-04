Yeferson Soteldo agradeció el apoyo de la hinchada venezolana y de Huachipato

Abril 25, 2017 - 5:16 pm

Un día para el olvido vivió el pasado domingo el talentoso volante de Huachipato, Yeferson Soteldo. El jugador recibió una durísima falta por parte de Alejandro Camargo, que le impidió continuar en cancha en el empate sin goles ante Universidad de Concepción.

“Después de salir de la cancha estaba muy preocupado porque no sabía que podría ser. Pensé lo peor porque fue una entrada muy fuerte y creí que era rotura de ligamentos”, recuerda el jugador venezolano.

Ese fue la primera impresión del volante que afortudamente no coincidió con el estudio médico realizado, el cual arrojó como resultado un esguince del ligamento colateral lateral en su rodilla izquierda. “Con la resonancia se supo que no era nada grave. Eso me dejó muy tranquilo y con muchas energías y fé para recuperarme y llegar al mundial”, agregó.

Proceso de recuperación

Ahora el jugador se mantendrá por un período determinado en Huachipato para iniciar desde hoy el proceso de recuperación, a cargo del Área Médica del club. “Tengo que mejorarme bien y hacer las cosas que me digan al pie de la letra. No puedo tener descuidos para estar recuperado y con buen ritmo al momento en que empiece al Mundial Sub 20 de Corea del Sur”, expresó Soteldo.

Antes de comenzar ese proceso, el jugador se mostró feliz por el apoyo de los fanáticos acereros y de Venezuela, que en todo momento presentaron interés ante la situación médica de Yeferson Soteldo tras la dura lesión sufrida.

“Agradezco a todos los hinchas de Huachipato que estuvieron atentos a lo que me podía haber pasado. Siempre me escribieron y el apoyo que me dieron al salir de la cancha fue tremendo”, comentó el volante, quien añadió que “a la fanaticada venelozana agradezco todos los mensajes de fuerza también y ahora haré lo posible para recuperarme y seguir dando alegrías a nuestro país”.

Tras conocerse los resultados de la lesión de Yeferson Soteldo, como institución le otorgamos todo nuestro apoyo al jugador para que pueda estar en las mejores condiciones en Huachipato y en la selección de Venezuela.

Agencias