Jaua ratifica necesidad de diálogo para levantar una fuerza que aísle a los violentos

Abril 26, 2017 - 11:48 am

El dirigente Elías Jaua exhortó este miércoles a todos los sectores del país —entre ellos religiosos, campesinos, universitarios, intelectuales— a trabajar en la búsqueda del diálogo como vía necesaria para atender temas de interés nacional y detener la violencia alentada, durante las últimas semanas, por sectores radicales de la derecha venezolana.

Durante su programa radial Encuentro Popular, que transmite YVKE Mundial, Jaua invitó al pueblo venezolano a “buscar un amplio espectro de diálogo para levantar una poderosa fuerza que aísle a quienes quieren llevar a Venezuela a una guerra entre hermanos”.

Además, exhortó a avanzar en la aplicación de justicia frente a los responsables de los actos terroristas suscitados este mes.

Frente a estas acciones de calle generadas por grupos de choque de la derecha, que han dejado un saldo de 26 fallecidos y más de 430 lesionados, así como daños a comercios y espacios públicos, Jaua llamó a las fuerzas revolucionarias a la movilización permanente en defensa de la paz y de la estabilidad del pueblo venezolano.

“Nuestra victoria precisamente es no dejarnos aislar, no dejar que el imperialismo nos lleve a una situación de aislamiento político, económico y comercial que agrave los problemas del pueblo venezolano como consecuencia de la guerra económica. No podemos caer en provocaciones, nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar al pueblo la paz y la prosperidad”, alertó.

Jaua recordó que en estos 18 años de revolución el pueblo patriota ha sido consecuente con el curso trazado por el comandante eterno, Hugo Chávez, desde 1999, de seguir avanzando por la vía democrática, participativa y protagónica en favor de la paz.

“Nosotros hemos sido consecuentes con el camino trazado en aquella asamblea de Valencia del año 1997, que era encontrar un camino pacifico, democrático y electoral para hacer una revolución y es lo que hemos intentado hacer a los largo de estos 20 años desde aquel 19 abril”, indicó.

“Como decía el comandante Hugo Chávez: Los bolivarianos somos los encargados en este momento histórico de evitar la guerra en Venezuela, neutralizando toda esta estrategia de violencia y de odio”, manifestó Jaua.

AVN