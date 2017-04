Iztúriz asegura que “actos terroristas” buscan mostrar al mundo una “supuesta ingobernabilidad”

Abril 25, 2017 - 1:13 pm

Aristóbulo Istúriz, ministro de Comunas y Movimientos Sociales, dijo sobre las últimas protestas, que estos “actos terroristas” se llevan a cabo para provocar una guerra civil en Venezuela y vender las imágenes al mundo para mostrar una “supuesta ingobernabilidad” que lleve a la intervención de fuerzas extranjeras sobre el país.

Durante el programa Dando y Dando, que conduce junto a la diputada por el Gran Polo Patriótico (GPP) ante la Asamblea Nacional (AN) Tania Díaz, y que transmite Radio Nacional de Venezuela, explicó que la unión cívico-militar es la clave para derrotar las acciones de la derecha, y que esos factores estarán garantizados por el trabajo del Gobierno Nacional en fortalecer la conciencia popular desde la base de la estructura organizativa.

“Nosotros tenemos que mantener la movilización revolucionaria, no solo una marcha en la avenida Bolívar, que eso es importante también, sino a nivel de las UBCh (Unidades de Batalla Bolívar-Chávez), consejos comunales y comunas, tener el control de territorio (…) comuna que se respeta no debe permitir guarimba en su zona, no debe; consejo comunal que se respeta no debe permitir vandalismo, urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, corredor, una parroquia, una base de misiones, no debe permitirlo”, expresó.

Para ello, Istúriz indicó que debe seguir prevaleciendo en el país una perfecta unión cívico-militar y una autoridad democrática por parte del Estado, lo que conllevará a que no exista la impunidad y se ejerza la justicia en los tiempos necesarios, según reseñó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

“Hay que ejercer la autoridad democrática, no debemos tener miedo porque tenemos la Constitución y una ley, aquí (en la Constitución) dice las violaciones y las sanciones que debemos aplicar”, mencionó.

Ratificó que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro no responderá las acciones violentas con más violencia. La respuesta será pacífica y apegada a la justicia venezolana.

“La llave para impedir un enfrentamiento es la llave de la justicia, todo el que cometa un delito debe ser sancionado, debe aplicarse la ley”, enfatizó.

Noticia al Día/El Universal