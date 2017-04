IUTM rechaza intento de intervención extrajera en Venezuela

Abril 7, 2017 - 3:01 pm

En una rueda de prensa, representantes de la federación y centro de estudiantes del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo (IUTM) rechazaron el intento de intervención extranjera en la patria de Bolívar.

Yoandry Viloria dijo: “Aquí se encuentra los estudiantes del instituto universitario de tecnología de Maracaibo dando su apoyo contundente a las políticas de estado, como jóvenes chavistas de ser necesario estaremos en la calle en defensa de la constitución y la revolución.”

Los estudiantes expresaron un rechazo contundentemente los actos de violencias generados en caracas, dicen ser estudiantes mas no estudian, aquí la juventud se forma para un futuro, no es destruir no es saquear no es generar guarimbas es construir una Venezuela de paz y prosperidad.

Por su parte Luis Ortiz, representante del centro de estudiantes del IUTM manifestó que la oposición seguirá fracasando en su convocatoria por no ser pacíficas.

Nota de Prensa