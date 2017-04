Investigan tipo de armas que usan funcionarios en las protestas

Abril 29, 2017 - 7:02 am

Las experticias adelantadas para determinar con qué tipo de arma dispararon el objeto que impactó el lado izquierdo del pecho de Juan Pablo Pernalete Llovera, de 20 años de edad, han permitido descartar que se trató de un disparo efectuado con una pistola de perno, reveló una fuente vinculada a la pesquisa. Pernalete Llovera participaba en una protesta en Altamira Sur, frente a la Torre Británica, el miércoles 26 en la tarde cuando recibió la herida mortal.

La averiguación prosigue por parte del Ministerio Público y el Cicpc para identificar el tipo de armamento utilizado que ocasionó la muerte del estudiante de segundo semestre de Contaduría Pública en la Unimet.

Una fuente reveló que parte de la averiguación que adelanta el organismo fiscal es establecer si es cierto que funcionarios de la GNB estarían utilizando otro tipo de armamento que no es el de reglamento para disparar a los manifestantes. Con ese uso se pretendería que las investigaciones se compliquen, de manera que no puedan conocer a quién pertenece el arma utilizada, y no puedan identificar a los autores de las muertes y personas lesionadas durante las manifestaciones.

Con la utilización de esas armas también se dificultaría la identidad de los autores de esos hechos. No han descartado que estén empleando las escopetas con las que lanzan las bombas lacrimógenas durante las protestas.

Buscan video

Los investigadores toman declaración a testigos, así como a los compañeros de estudio de la víctima. Además se conoció que hicieron un recorrido por el área donde Pernalete Llovera cayó víctima del impacto, en busca de establecimientos o edificios cuyas cámaras de seguridad grabaran los hechos con el fin de facilitar la investigación.

El momento en que el joven fue impactado, fue grabado. En ese video se ve que dobla el cuerpo y un acompañante le pregunta: “¿Te dieron?”. Uno de los amigos lo levanta en sus brazos y al colocarlo en una entrada de un local el estudiante intenta caminar, pero cae al piso.

Pernalete Llovera presentó un hematoma en forma circular encima de la tetilla izquierda. Fue ingresado sin signos vitales a Salud Chacao donde los médicos trataron de reanimarlo durante 40 minutos, pero no reaccionó, relató el alcalde Ramón Muchacho, cuando le comunicó a la madre de la víctima lo que había ocurrido. El estudiante era hijo único. Jugaba en el equipo de básquet de la Universidad Metropolitana.

Al ser consultado un experto en balística que laboró varios años en el Cicpc, dijo que hay que ver la dimensión del hematoma de la víctima y hacer comparaciones para determinar el objeto y la distancia desde el cual le dispararon.

Luis Godoy, ex jefe de Investigaciones de contra Homicidios del Cicpc, indicó que con el resultado de la autopsia practicada al estudiante y, analizando el hematoma ocasionado, se pueden hacer comparaciones que determinarán que objeto le lanzaron que le ocasionó la muerte a Pernalete Llovera esa tarde.

El Nacional