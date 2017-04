Ibrahimovic: “Rendirme no es una opción. Los veré pronto”

Abril 24, 2017 - 7:45 pm

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic sufrió “daños significativos” en los ligamentos de la rodilla derecha durante el partido con el Anderlecht por la Europa League.

Una lesión que le demandará un mínimo de seis meses levantó la polémica sobre su posible retiro, considerando que podría volver a pisar un terreno de juego con 36 años. Sin embargo, el futbolista se encargó de acallar los rumores.

“Voy a estar fuera un tiempo. Pero a menudo he jugado en una pierna, por lo que no va a ser un problema. Voy a pasar esta prueba como las demás y volveré más fuerte. Una cosa es segura: voy a decidir yo cuándo dejar de jugar. No voy a abandonar”, aseguró el artillero del Manchester United en su cuenta oficial de Instagram.

Por otro lado, el diario británico “Mirror” aseguró que el club inglés no le renovará el contrato al sueco, pero que sí pondrán a su disposición todos los recursos médicos de la institución.

El próximo 30 de junio finalizará el vínculo entre el futbolista y los “Red devils”, un acuerdo que hasta antes de la lesión parecía bien encaminado ya que es el goleador con 28 goles a lo largo de la temporada.

First of all, thank you for all the support and love. Its no news I got injured so I will be out of fotball for a while. I will go through this like everythings else and come back even stronger. So far I played with one leg so it shouldn’t be any problem. One thing is for sure, I decide when its time to stop and nothing else. Giving up is not an option. See you soon Una publicación compartida de IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) el 23 de Abr de 2017 a la(s) 2:54 PDT

