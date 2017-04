Hoy están de cumpleaños Robert Downey Jr, Jamie Lynn Spears y Hugo Weaving (Videos)

Abril 4, 2017 - 1:03 pm

Robert John Downey Jr. nació el 4 de abril de 1965 en Manhattan (Nueva York), como el menor de dos hermanos. Con 26 años en el mundo del espectáculo, ha rodado más de 60 películas. Ha sido nominado dos veces a los Óscar: la primera en 1993 por su papel en Chaplin y la segunda en 2009 por Tropic Thunder. Ha participado en películas tales como: Golpe al sueño americano (1987), Natural Born Killers (1994), Wonder Boys (2000), Kiss Kiss Bang Bang (2005), Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus (2006), Zodiac (2007), Iron Man (2008), Sherlock Holmes (2009), Iron Man 2 (2010), Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011), The Avengers (2012), Iron Man 3 (2013), Avengers: Age of Ultron (2015) y Capitán América: Civil War (2016), entre otras. El actor mantuvo una larga relación de siete años con Sarah Jessica Parker la cual conoció en 1984, pero terminaron debido a los problemas con las drogas de Downey. Posteriormente se casó en dos ocasiones. Su primer matrimonio duró doce años (1992-2004) y fue con Deborah Falconer, con quién tuvo a su hijo Indio. Durante el rodaje de Gothika, en 2003, conoció a la que se convirtió en su segunda esposa, la productora ejecutiva Susan Levin, con quien contrajo nupcias el 27 de agosto de 2005 y tiene 2 hijos.

Jamie Lynn Spears es la hermana menor la “Princesa del Pop”, Britney Spears, y conocida por protagonizar la serie nickelodeon Zoey 101 y por sus apariciones en el show de este canal, All That. Durante sus años de secundaria fue animadora y miembro del equipo de baloncesto del colegio. Spears grabó la canción tema de la serie Zoey 101, titulado “Follow Me”, y escrito por su hermana Britney Spears.

A los 16 años generó todo un escándalo mediática en Hollywood al quedar embarazada de su novio Casey Aldridge. El anuncio del embarazo de Spears generó controversia, ya que los medios de comunicación fueron acusados de utilizar la historia para “embellecer” el embarazo adolescente. Algunos adolescentes se sintieron decepcionados con el contraste entre la personalidad de la joven Spears en la pantalla como una “niña buena” y su embarazo en la vida real. Posterior a esto, Spears comenzó a trabajar en un álbum de música country con un número de productores de música locales.A finales del 2013 se estrenó el que será su primer sencillo como solista, que lleva por título «How Could I Want More.

Hugo Weaving es un actor anglo-australiano. Es conocido por sus papeles como el Agente Smith en la trilogía de Matrix, Elrond en las trilogías de El Señor de los Anillos y El hobbit, V en V for Vendetta y como Johann Schmidt (Red Skull) en Capitán América: el primer vengador. Ha participado en más de veinte películas. La profunda voz de Weaving ha dado vida al personaje de Megatron en la saga de Transformers. Vive en Sídney con su novia Katrina Greenwood, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo juntos, llamado Harry, en 1989; y en 1993 a su primera hija, Holly Weaving.

Weaving es principal embajador de la organización por los derechos de los animales Voiceless.

Noticia al Día/Agencias