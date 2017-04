Hamilton conquistó la pole position y le metió presión a Vettel en el Gran Premio de China

Abril 8, 2017 - 8:17 am

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) pulverizó este sábado el crono para llevarse su sexta pole consecutiva sin dejar concesión alguna al alemán Sebastian Vettel, quien lo acompañará en la primera línea de parrilla del Gran Premio de Fórmula 1 de China, que se disputará el domingo en Shanghai.

Hamilton contra Vettel. Mercedes contra Ferrari: los dos duelos de esta nueva temporada que se reafirman en el circuito del país asiático, el segundo de la temporada.

Como en Australia a finales de marzo, el británico dominó las clasificaciones en China, aunque el alemán terminó por imponerse en la carrera que se celebró en Melbourne, demostrando que la escudería italiana puede competir por el título mundial contra su oponente, tres veces campeón del mundo de pilotos y constructores.

Con un crono de 1 minuto, 31 segundos y 678 milésimas, Hamilton logró además el nuevo récord del circuito, que consiguió el alemán Michael Schumacher con Ferrari en 2004 con un tiempo de 1 minuto, 32 segundos y 238 milésimas.

“Sabíamos que iba a ser muy reñido”, declaró el piloto inglés, quien estuvo detrás de los Ferrari en la tercera sesión de ensayos libres, que esta vez sí se corrió en pista seca, después de que la lluvia y la niebla perturbaran la competición el viernes.

“Los Ferrari parecían tan rápidos, pero me las arreglé para reducir las diferencias. Es emocionante porque realmente estamos peleando con ellos”, prosiguió Hamilton, que ha ganado cuatro veces el Gran Premio de China.

“Es de lo que la carrera se trata. Realmente eso te empuja a llegar a lo más alto cada vez que sales a la pista”, señaló el británico.

Se trata de la 63ª ‘pole position’ de la carrera de Hamilton, triple campeón del mundo en 2008, 2014 y 2015, por lo que se acerca a las 68ª de Schumacher y a las 65ª del brasileño Ayrton Senna.

‘Vuelta perfecta’

Vettel, que rozó la primera posición de la parrilla, se mostró contento por el rendimiento demostrado durante la clasificación.

“No me lo puedo creer, fue la vuelta perfecta”, dijo el cuádruple campeón del mundo entre 2010 y 2013, subrayando que aún tiene margen de mejoría para intentar ganar la carrera del domingo.

Se prevé que la lluvia vuelva a aparecer durante la carrera, por lo que las posiciones de salida serán menos determinantes a priori.

También como en el Gran Premio de Australia a finales de marzo, en la segunda línea estarán el otro piloto de Mercedes, Valtteri Bottas, y también el otro de Ferrari, Kimi Räikkönen.

El mexicano Sergio Pérez, de Force India, se quedó en la octava posición de la clasificación. Carlos Sainz Jr. (Toro Rosso) fue el mejor español al lograr el undécimo puesto, mientras que Fernando Alonso (McLaren) saldrá decimotercero tras una magnífica vuelta.

El excampeón del mundo de Fórmula 1, el español Fernando Alonso, calificó de “regalo divino” el decimotercer puesto logrado este sábado en la clasificación del Gran Premio de China tras conducir “como un animal”.

“He empujado como un animal”, dijo el asturiano desde la radio de su coche a su equipo, subrayando que “al final, la decimotercera posición es un regalo divino”.

“Han sido de las mejores vueltas que he dado en mi carrera. Ha sido un segundo milagro en dos carreras. Me siento capaz de tirar al máximo y me siento cómodo conduciendo”, señaló Alonso en declaraciones a Movistar.

El holandés Max Verstappen (Red Bull), que se clasificó en la 19ª posición, fue eliminado en la primera parte de la sesión de clasificación, debido a un accidente del italiano Antonio Giovinazzi (Sauber) en los últimos segundos.

Sin embargo, su compañero de equipo, el australiano Daniel Ricciardo, firmó el mejor quinto tiempo. El brasileño Felipe Massa (Williams) lo acompañará en la tercera línea de parrilla.

AFP