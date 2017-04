Habló la mamá del niño asesinado por su entrenador en Uruguay: “Él quería tener un padre”

Abril 24, 2017 - 11:40 pm

El vínculo entre Felipe Romero y su entrenador, Fernando Sierra, había empezado hace dos años y desde entonces, fueron construyendo una relación que al principio, no llamó la atención de quienes los rodeaban. “Felipe lo veía a él como su padre”, dijo a los medios locales Alexandra Pérez, su mamá.

Unas horas después del crimen de su hijo, que conmociona Uruguay, la mujer todavía no puede creer cómo terminó todo. “Pienso que me equivoqué como madre”, sostuvo y señaló que su error fue creer que “estaba bien con esa presencia masculina que tanto necesitaba”. “Él quería que yo me volviera a casar”, contó. Se había separado del papá del nene, el exfutbolista Luis “Lucho” Romero, hacía cinco años y desde entonces no había podido volver a formar pareja.

“Él quería tener un padre y yo pensé que le estaba haciendo un bien”, se lamentó. Pero entonces empezó a notar cambios en su hijo y así tomó la decisión de consultar con una psicóloga. Una sola entrevista le llevó a la profesional aconsejarle que ya no permitiera que el chico y su entrenador pasaran más tiempo a solas.

Aunque no le dio precisiones del por qué de su conclusión esa misma tarde Alexandra habló con Sierra y le comentó que si bien Felipe iba a seguir yendo a fútbol ya no podría salir más con él. Al día siguiente lo llevó a la escuela como siempre sin saber que sería la última vez que lo vería con vida.

Sierra lo retiró dos horas antes del horario de salida y se lo llevó en un auto alquilado hasta un paraje apartado. En el camino tiró su celular y más adelante, dejó abandonado el propio vehículo. Siguieron a pie el camino hasta el lugar donde mató al chico de un tiro en la cabeza y después se suicidó.

En las últimas horas los resultados de la autopsia confirmaron que el nene era víctima de abusos sexuales desde hacía tiempo y que había sido sedado antes de su muerte.

TN