Guyana se reunió con la ONU para discutir sobre la disputa fronteriza con Venezuela

Abril 14, 2017 - 8:21 am

El presidente de Guyana, David Granger, junto a un equipo de asesores, mantuvieron una reunión con el nuevo mediador de la ONU para la disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana, Dag Halvor Nylander, indicó este jueves a Efe un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana.

De acuerdo con información publicada por Efe, las mismas fuentes declinaron comentar el resultado del encuentro que se realizó hasta altas horas de la noche el que se trataron los “próximos pasos” a realizar entre ambos ejecutivos.

“Las conversaciones son de ‘naturaleza delicada’ y no es de interés de ninguna de las partes que los detalles de las discusiones sean revelados en esta etapa”, explicó el funcionario.

Las citadas fuentes indicaron que tras la visita de Halvor Nylander, este deberá remitir un informe con el resultado al secretario general de la ONU.

Tras la reunión en la capital de Guyana, está previsto que el nuevo mediador de la ONU para la disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana, haga lo mismo en Caracas.

Este lunes, Naciones Unidas informó en un comunicado que Nylander mantendría reuniones de alto nivel con responsables nacionales tanto en Caracas como en Georgetown.

“La visita del señor Nylander a ambas capitales servirá para interactuar con los Gobiernos de Guyana y Venezuela con vistas a considerar los próximos pasos en los esfuerzos de mediación”, señaló entonces la organización.

Nylander fue nombrado el pasado febrero por el secretario general de la ONU, António Guterres, como su enviado personal para tratar de resolver el litigio sobre la región del Esequibo.

Esa zona, que supone dos terceras partes del territorio de Guyana, está bajo mediación de la ONU desde la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966, pero la disputa territorial se agudizó en 2015 después de que la estadounidense Exxon Mobil descubriera yacimientos de petróleo en aguas del área del litigio.

La ONU ha decidido dar a Nylander un “mandato fortalecido de mediación” para buscar avances hasta el final de 2017.

Si para entonces Naciones Unidas entiende que no hay un “progreso significativo” para resolver la controversia, Guterres derivará el caso a la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, a no ser que los dos países le pidan explícitamente que no lo haga, tal y como recordó Nylander momentos antes del encuentro con el presidente de Guyana.

Noticia al Día / El Mundo