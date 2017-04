Guaros ya cuenta con Robinson y Panko

Abril 10, 2017 - 9:45 pm

Oficialmente la directiva de Guaros de Lara, presentó a sus nuevos foráneos, los estadounidenses Nate Robinson y Andy Panko, en rueda de prensa celebrada en Puerto Ordaz.

“Me gusta jugar básquet, me apasiona. Este equipo me está dando la oportunidad y por eso estoy aquí. Me inspiro en mis hijos, entreno duro, sé que no tengo 20 años pero trabajo fuerte. No conozco mucho la liga venezolana, pero es basquetbol”, refirió Robinson.

El equipo que emprendió carretera para su visita martes y miércoles a Gigantes de Guayana, tuvo la incorporación de Panko en Maiquetía, mientras que Robinson llegó directo a Puerto Ordaz en vuelo privado.

“Soy un hombre de basquetbol, jugar en México abrió mi concepto sobre el juego en este continente. Guaros es hoy la mejor organización de América Latina y quiero ayudarlos a obtener su primer campeonato”, expresó por su parte Panko, quien viene de titularse con Fuerza Regia en la Liga Mexicana.

Ambos jugadores se unen a Lazar Hayward y Zach Graham, como los importados del equipo. Debutarán este martes ante “los colosos del sur” haciendo trio con Hayward, tras la ausencia por lesión de Graham.

Valera Novato de la Semana

El jugador larense Yoeser Valera, se erigió como el primer Jugador Novato de la Semana, de la Liga Profesional de Baloncesto (LPB), tras debutar ante Panteras de Miranda en el Domo Bolivariano, el pasado 3 de abril.

Valera, ingresó en el último cuarto del primero de la serie ante los mirandinos, para hacer oficialmente su debut en la LPB. Además, en ese mismo cotejo logró sus primeros puntos al recibir una falta y cobrar efectivamente par de tiros libres. Terminó con 4 puntos, un rebote y una asistencia en 7 minutos de juego.

El orgullo de Río Claro, expresó que “esto es algo verdaderamente inesperado y emocionante. Saber que en la misma semana de mi debut, me eligen novato de la semana es una satisfacción y alegría inexplicable, ya que estoy comenzando mi carrera. No puedo dejar de agradecer a Dios y a la gerencia de Guaros por la oportunidad”.

Otro que figura en las distinciones de la semana, es el escolta José Vargas, quien integra el Quinteto Ideal de la séptima semana de la LPB, junto con Kyle Fuller (Toros de Aragua-piloto), el Jugador de la Semana, Ricardo Powell (Trotamundos-alero), Trey Gilder (Panteras de Miranda- ala pívot) y Josh Powell (Trotamundos-pívot).

Prensa Guaros