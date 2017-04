González reitera: “Lo que quiere el país son elecciones”

Abril 26, 2017 - 9:48 am

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Stalin González, aseguró este miércoles que el Defensor del Pueblo no puede decir que desestima la petición de la AN porque la ley es clara en el artículo 32 del poder ciudadano, “tiene la obligación de invitar a comparecer los magistrados y hay elementos suficientes con las dos sentencias para demostrar el atentado de los siete magistrados contra el hilo constitucional y la vida republicana en Venezuela”.

Este martes la AN designó una comisión especial para investigar la actuación de los denominados “colectivos” y al Defensor del Pueblo si en 3 días no inicia el procedimiento para la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“A la AN llegó una carta firmada por la secretaria del consejo moral republicano donde dice desestimar la petición, él no puede hacer eso, él tiene una responsabilidad con la ley y la constitución” aseveró el diputado, “tenemos un mes de conflicto social en las calles y parte de la culpa le pertenece” declaró.

González manifestó que se reunirá con las ONG y vecinos para consultar los datos para poder esclarecer los hechos ocurridos en las últimas semanas del país, “investigaremos a fondo a los grupos civiles armados así como los actos vandálicos del 21 de abril en El Valle para encontrar los responsables”, afirmó.

Por último, González sentenció: “Ninguno de los poderes dirigidos por oficialistas está cumpliendo con sus responsabilidades, lo que quiere el país son elecciones” añadió.

Noticia al Día/Unión RAdio