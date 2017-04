Gobierno Nacional rehabilita sede del Ministerio de Vivienda en Maracaibo tras destrozos por grupos violentos (Fotos)

Abril 23, 2017 - 1:39 pm

La sede del Ministerio del Poder Popular para Habitad y Vivienda, ubicado en el antiguo edificio de INAVI, en el casco central de Maracaibo, al lado de la plazoleta de la Basílica, se encuentra en pleno proceso inmediato de rehabilitación, ante los hechos vandálicos suscitados el pasado 19 de abril, así lo informó el ingeniero, Víctor Padrón, director de esta institución y secretario del Órgano Vivienda de la Gobernación del estado Zulia.

Padrón señaló que a partir de este momento se están reparando los daños ocasionados por grupos violentos de la oposición venezolana.

“La Gran Misión Vivienda Venezuela no se detiene, estamos junto al poder popular, viviendo venezolanos y trabajadores rehabilitando las instalaciones”, sentenció Padrón.

Precisó que a partir del día lunes, las operaciones vuelven a la normalidad para atender a todos los usuarios que demandan del servicio público.

Con respecto a los daños causados, la máxima autoridad regional del ministerio, señaló que no solo fue la referida institución la que percibió los daños, sino también el Ministerio de las Comunas, Frente Francisco de Miranda y el CRU.

El titular de la cartera de vivienda, agradeció, ante la destrucción que los violentos le propinaron a las instalaciones, el apoyo de los cuerpos de seguridad; Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Finalmente, expresó que la construcción de viviendas en el Zulia no se detiene. Acotó que la semana que viene, se estará celebrando una caminata y una misa con motivo al aniversario de la GMVV.

Por su parte, Neivis Paredes, vocera popular del Proyecto Vivienda Venezuela, dijo que no permitirán que se vuelvan a repetir actos vandálicos que generaron daños al ministerio.

“Estamos aquí para brindar todo el apoyo a la institución y no dejaremos que estos malandros de la derecha venezolana vuelvan a dañar los logros del comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro Moros.

Asimismo, Alexis Sánchez, trabajador de la GMMVV, quien también se unió a la rehabilitación de las instalaciones atacadas, manifestó que “gracias a Dios el edificio no fue quemado, puesto que las hordas violentas, regaron gasolina por los alrededores”.

Recordó que los violentos sustrajeron material estratégico de trabajo, como computadoras y servidores, por lo que les dio también las gracias a los referidos organismos de seguridad por el apoyo en la recuperación de algunos datos.

Sánchez dijo que están prevenidos ante cualquier posible nueva arremetida por parte de los grupos vandálicos.

Por último, Indira Fernández, directora del Territorio Comunal Indígena de la Península, Desiertos y Aguas, señaló que los pueblos indígenas se sumaron a la reconstrucción de la sede del ministerio para prestar todo el apoyo necesario a tal fin.

Fernández, acusó a la oposición venezolana de contratar a grupos de mafias para realizar los actos vandálicos, ocasionados al edificio del ministerio y demás organizaciones gubernamentales.

Fotos: David Moreno

Noticia al Día