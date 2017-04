Gobierno de Uruguay no planea comunicarse con Maduro

Abril 21, 2017 - 11:49 pm

El Gobierno de Uruguay no planea comunicarse por el momento con Nicolás Maduro en Venezuela, tras críticas de Caracas a Montevideo, de acuerdo a declaraciones del canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa.

Al finalizar un evento de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Nin Novoa indicó que no a habido contacto con el Gobierno y que Uruguay no recibió las disculpas solicitadas.

Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay, tuvo un percance con Maduro, quien lo acusó de coordinar con el Departamento de Estado de Estados Unidos “agresiones contra Venezuela”.

El mandatario uruguayo le pidió a Maduro que presente pruebas o se retracte de sus afirmaciones.

“Si no se rectifica está diciendo que no tiene pruebas para sostener lo que dijo, y si no tiene pruebas para sostener lo que dijo, lo que dijo es una mentira”, disparó el gobernante el jueves.

AFP