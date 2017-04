Gobernación apoyó Recorrido de Peregrinación por los 7 Templos de Corpozulia

Abril 14, 2017 - 3:11 pm

En América Latina y en especial en Venezuela, el Peregrinaje por los 7 Templos representa una tradición destacada donde la oración y la reflexión son los pilares que exaltan nuestra Fe en Cristo Jesús. Como cristianos seguidores de las enseñanzas del Maestro, recordar los últimos momentos previos a su muerte significa más que recordar su sufrimiento es reconocer el gran regalo del Padre Celestial para la Humanidad.

En apoyo a la actividad de Corpozulia, el gobernador Francisco Arias Cárdenas sumó esfuerzos como Primer Mandatario Regional, a través de la Corporación Zuliana de Turismo, trabajando de manera articulada como Un Solo Gobierno, activando este Viernes Santo el Recorrido de Peregrinación por los 7 Templos con el propósito que la colectividad zuliana recuerde los momentos y el sufrimiento vivido por Jesús desde que fue hecho prisionero hasta su muerte en la cruz y posterior resurrección.

La Autoridad Única de Turismo de la Gobernación del Zulia, licenciada Mariela Quintero Leal quien en representación del gobernador Francisco Arias Cárdenas participó en el recorrido de los 7 Templos manifestó: “Hoy damos fe del Gran Poder de Dios, puesto que por encima de unos pequeños focos anticristianos ya neutralizados, pudimos activar la Ruta de los 7 Templos, tradición anual. En esta oportunidad realizamos un trabajo articulado con CORPOZULIA”.

“Nuestro gobernador Francisco Arias Cárdenas y la Primera Dama Margarita Padrón de Arias han estado muy al pendiente del desenvolvimiento en paz de estos días cruciales de la Semana Santa y disfrutando de esos espacios tan esplendorosos como son los Templos del Zulia. Una vez más, disfrutamos de una experiencia hermosa, llena de espiritualidad y yo quiero rescatar una de las frases que mas me impactó en una de las estaciones donde nos dedicamos a orar y entender el significado de esta tradición latinoamericana que es la Ruta de los 7 Templos: La Verdad nos hará libres y la mentira nos esclaviza, reflexión oportuna para quienes creen en esa frase hermosa de Jesucristo que dice: Yo soy la Verdad, la Resurrección y la Vida”.

Quintero Leal recordó que estamos en vísperas de celebrar la Resurrección de Jesús y es “momento de mantener la esperanza como una de las banderas de un Gobierno que ha seguido los principios del Cristianismo, porque no hay nada más parecido al cristianismo que el socialismo. Queremos también parafrasear al Papa Francisco con su extraordinaria reflexión que invito a compartir”:

“Esta vida se va a ir rápido, no pelee con la gente, no critique tanto su cuerpo. No se queje tanto. No pierda el sueño por las cuentas. No deje de besar a sus hijos y a su pareja. No se preocupe tanto en dejar la casa impecable. Los bienes y patrimonios deben ser ganados por cada uno, no se dedique a acumular herencia. Permita tener a los perros más cerca. No se ponga a guardar las copas. Utilice la nueva vajilla, no economice su perfume favorito, úselo para pasear contigo mismo, gaste sus tenis favoritos, repita sus ropas favoritas, ¿y qué? Si no está mal, ¿por qué no ahora? Por qué no darse una huida o un viajecito? ¿Por qué no orar en vez de esperar a orar antes de dormir? ¿Por qué no llamar ahora? ¿Por qué no perdonar ahora? Se espera mucho para la Navidad, el viernes, un año más, cuando se tenga dinero, cuando el amor llegue, cuando todo sea perfecto… Mire, ….no existe el todo perfecto. Los seres humanos no pueden lograr esto porque simplemente no se hizo para completarlo aquí. Aquí es una oportunidad de aprendizaje. Así que tome esta prueba de vida y hacerlo ahora… ame más, perdone más, abrace más, viva más intensamente y deje el resto en las manos de Dios”.

Representante de MINTUR acompañó la Ruta Religiosa

La Gerente de Turismo de CORPOZULIA licenciada Lauribel Rondón, quien estuvo acompañada del subgerente Enyelbert Pérez manifestó agradecimiento por la participación en este recorrido de tantas personas. “Tuvimos muy buena aceptación y eso demuestra que la gente todavía desea recordar los últimos momentos de sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo”.

Durante este recorrido también se contó con la presencia de la Gerente de Operaciones de la Cadena Hoteles Venetur del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, licenciada Miossoty Gómez, la gerente general del Hotel Venetur Maracaibo y la gerente de Inatur – Zulia Gina Cifuentes.

Los Templos visitados fueron: Iglesia La Consolación, Iglesia San José, Iglesia Perpetuo Socorro, Iglesia Las Mercedes, Iglesia Corazón de Jesús, Iglesia El Rosario y la Iglesia Claret.

“Se mantiene el promedio de 3 mil personas diarias movilizándose por el Terminal Lacustre “Hugo Chávez Frías”

Respecto al desarrollo del Operativo Semana Santa 2017 en el área turística, la Presidenta de CORZUTUR y Zuliatur manifestó: “Seguimos muy activos en el Terminal Lacustre. Hoy se ha presenciado un gran movimiento, se mantiene el promedio de 3 mil personas diarias movilizándose por el Terminal Lacustre “Hugo Chávez Frías”, ubicado en el Malecón de Maracaibo”

Otra distinguida visita: la Ministra de Salud disfrutó del Tour Lacustre Nocturno

“Ayer tuvimos la especial visita de la Ministra del Poder Popular para la Salud Antonieta Caporales. La ministra, extasiada, manifestó que el Tour Lago Luz y Color “es muy sabroso, es una belleza y está cargado de energía positiva. El Zulia tiene unos atractivos turísticos que no se los pueden envidiar a nadie, a la altura de los mejores destinos del mundo”.

Durante el recorrido estuvo acompañada además de la Viceministra Salud Nolys Fernández y el Secretario Salud del Zulia Richard Hill, cada uno con sus respectivos equipos de trabajo.

Quintero Leal invitó a todos los turistas, propios y visitantes a seguir disfrutando de este asueto en Sana y Santa Paz y en familia, en el Tour Lago Luz y Color “espectáculo monumental e imponente como es estar bajo los pies de la pila 21 del coloso General Rafael Urdaneta quien el General Julio Yépez Castro ha convertido en un gran lienzo y en cada evento importante nuestro coloso se ilumina según la fecha y para estos días sobresalen los colores púrpura dorado, blanco y rojo”

Nota de Prensa