”Fuiste y serás el amor más hermoso que tuve en mi vida”, desgarrador mensaje de la novia de Jairo Ortiz

Abril 7, 2017 - 11:50 pm

“Fuiste y serás el amor más hermoso que tuve en mi vida, me enseñaste a amar, a valorar y apreciar las pequeñas cosas, te amo. Dios te tenga en su gloria y me de fuerzas para seguir adelante, pero siempre manteniéndote en mi corazón, nunca te olvidaré, eres un ser lleno de luz, un hombre que para mí era el amor de cualquier mujer, tus hermosos poemas, tus hermosas palabras”, así lo expresó Oriana Delgado, novia del joven estudiante asesinado por un Policía Nacional este jueves en Carrizal, estado Miranda.

Asimismo, a través de un conmovedor video publicado en su cuenta en instagram, manifestó: ”Simplemente no lo puedo creer, aún sigo esperando tu llamada de buenos días, sin saber qué hacer sin entender, y de pronto ya no tenerte, saber que nuestros sueños y metas se fueron en un solo instante, me duele tanto mi cielo mi rey que yo lucharé por ti”.

Noticia al Día