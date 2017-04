Abril 6, 2017 - 4:40 pm

El diputado de la Mesa de la Unidad, Freddy Guevara, aclaró en su cuenta de Twitter @Freddyguevarac que “no fue detenido” como se había comentado en redes sociales.

“Aclaratoria: no me detuvieron, intentaron fue detener a una persona que estaba a mi lado, pero no sé lo llevaron”, escribió el diputado en su red social.

El diputado de Voluntad Popular participó en la movilización de la oposición de este jueves que tenía distintos puntos de concentración.

Globovisión