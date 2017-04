Flanagan opaca las esparanzas Petr Petrov

Abril 9, 2017 - 11:54 am

Petr Petrov viajó a Manchester con la intención de asaltar la banca. El ‘ruso de Vallecas’ debía ser valiente e ir a por su rival, hizo la guerra y lo tuvo en su mano, pero el combate se le hizo largo y Terry Flanagan acabó reteniendo su título. El británico pensaba que el combate seria sencillo. Nada más lejos de la realidad, tuvo que sufrir tirar de raza y demostrar el por qué de su invicto y de su título. Al final el combate se decidió en las cartulinas, decisión unánime (116-112 120-108 y 118-110) y justa a favor del británico, pero al Zar no se le puede reprochar nada.

Petrov salió valiente, buscando a su rival, quien esperaba agazapado y soltaba buenas contras. Los dos conectaban buenas manos y la lucha se mantenía pareja. Flanagan dominaba la distancia, aprovechándose de su envergadura, para no sufrir en exceso. Cuando llegaba el momento del intercambio ‘Turbo’ no dudaba en agarrarse una y otra vez para suplir sus carencias. Pese a ello, Petrov no le perdió la cara e hizo sufrir al campeón.

Desde el tercer hasta el noveno asalto la historia fue la misma. Petrov buscaba con todo a Flanagan, este retrocedía de manera milimétrica para dejar fuera de distancia al ruso y perseguía conectar la contra. El resultado, dispar. La igualdad fue la tónica y las puntuaciones se fueron decidiendo por pequeños detalles. El octavo round fue el mejor de Petrov, que al fin logró poner cabeza con cabeza al británico, pero éste aguantó.

En el décimo se comenzó a ver una transición y una mano de Flanagan dejó tocado al ‘Zar’. El ruso tiró de galones y aguantó bien, pero el golpe le pasó factura. Petrov se recuperó, aunque en los dos últimos round el físico fue a menos. El campeón, por contra, fue en línea ascendente. Flanagan acabó en alto, pero recibiendo las constantes acometidas de Petrov, pero el golpe que podría cambiar todo no llegó. El ‘Zar’ dio una lección de coraje y garra, Flanagan de distancia y argucias a la hora de agarrarse para minimizar sus puntos débiles. En la balanza pesaron más las virtudes del campeón, el ‘Zar’ se vuelve a quedar a las puertas del Mundial. Su reinado debe esperar.

AS.com