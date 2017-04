Expresidente de Uruguay: Venezuela tiene una dictadura sin máscara

Abril 7, 2017 - 10:11 am

Después de hablar sobre reputación de gobiernos y países en la primera Cumbre Iberoamericana de comunicación estratégica, que se celebra en esta ciudad, los expresidentes Vinicio Cerezo (Guatemala) y Luis Alberto Lacalle (Uruguay) comparecieron ante la prensa para hablar sobre la crisis institucional en Venezuela.

“Hay que aprender las lecciones de la historia”, afirmó el exmandatario guatemalteco y amplió: “Siempre que América Latina ha escogido el camino del enfrentamiento le ha ido mal. Se debe hacer un esfuerzo enorme para encontrar una salida negociada institucional y respetar el proceso democrático en Venezuela”.

Cerezo fue el primer presidente electo después de los acuerdos de paz que terminaron con una guerra civil de 36 años en Guatemala.

Frente al papel que pudiera jugar la OEA (Organización de Estados Americanos) en la crítica situación de Venezuela, Cerezo indicó que esa organización “ha pasado por etapas problemáticas pero ha sobrevivido porque ha sabido llegar a un punto intermedio para encontrar salidas dentro de los acuerdos históricos que se han hecho en América Latina”.

Dictadura sin máscara

El expresidente Lacalle expresó su pesimismo frente al proceso político en Venezuela. Dijo que ese país “ya es una dictadura sin máscara, sin garantías de ningún tipo, ni separación de poderes, ni legitimidad de ejercicio porque lo que el señor Maduro tenía y tiene es legitimidad de origen pero no la supo defender”.

Según Lacalle, quien fuera el segundo presidente después del retorno a la democracia en Uruguay tras una dictadura de doce años, “hay un soberano que debe ser consultado, la legitimidad de origen del señor Maduro habría sido perfectamente complementada si hubiera dicho ‘vine de manera legítima y consulten a ver si me tengo que quedar o no. Y si me tengo que ir me voy de manera legítima’. Y cierra su etapa vital como político. Lamentablemente no fue así”.

También el exgobernante uruguayo recordó que en Venezuela hay “un factor que muy pocas veces se menciona: La intervención cubana y la ocupación militar y de ciudadanos de la isla en lugares clave del Gobierno. Si el presidente Maduro se mira al espejo, habla con sus hijos, no puede ser que acepte un baño de sangre. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que recapacite?”.

Lacalle indicó que es “razonable” que los votantes decidan para dónde debe ir el país, pero, según él, si se cierran las vías pacíficas, es decir, cuando “esta gente heróica sale a protestar y aparecen las motos con palos y hay armas en poder de milicias civiles, la situación se vuelve muy explosiva”.

Sin Estados Unidos

Dijo, además, que ese conflicto debe ser solucionado por los venezolanos sin intervención de Estados Unidos. “Hay mucho Bolívar, mucha patria, pero piensen: cómo voy a plantarme frente a mis hijos y mis nietos, yo que soy presidente, vicepresidente, ministro de defensa o general del ejército, qué les voy a contar a mis nietos si hay un desastre acá [en Venezuela]. Eso es patriotismo, lo otro es propaganda”, acotó Lacalle.

Cerezo recordó que hay momentos en que el diálogo “parece imposible desde el punto de vista político, porque cada quien está defendiendo su posición, pero lo que se debe tener en cuenta es que las partes en conflicto van a tener que seguir conviviendo en Venezuela”. El exmandatario guatemalteco aseveró que, al final, “se impondrá la necesidad de una salida negociada que garantice el proceso democrático como una salida pacífica para el país”.

