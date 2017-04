Exitoso regreso de Sharapova, que ya está en semifinales de Stuttgart

Abril 28, 2017 - 6:06 pm

Suspendida durante 15 meses por dopaje, Maria Sharapova ya ha aprobado con éxito en su regreso a las pistas: la rusa, exnúmero 1 mundial, se clasificó este viernes para semifinales del torneo WTA de Stuttgart, tras derrotar a la estonia Anett Kontaveit (6-3, 6-4).

Mucho menos nerviosa que en su regreso del miércoles, capaz de soltar más golpes, y también de variar su tenis, mostrando signos de confianza, la antigua número uno mundial derrotó a la 73ª jugadora de la clasificación WTA en 1 hora y 23 minutos.

La rusa se enfrentará en semifinales a la francesa Kristina Mladenovic, quien eliminó este viernes a la española Carla Suárez tras haber ganado la víspera a la gran favorita alemana Angelique Kerber, número dos mundial.

La otra semifinal opondrá a la rumana Simona Halep (N.4) y a la alemana Laura Siegemund, que derrotó a la segunda cabeza de serie, la checa Karolina Pliskova.

“Llegué aquí sin saber realmente qué esperar”, admitió Sharapova tras su victoria. “Simplemente quería reencontrarme con mí misma”.

Eso parece conseguido para Sharapova, de 30 años, que sigue sin ceder un solo set en Stuttgart.

Contra Kontaveit, logró cuatro saques directos, 28 servicios ganadores y solo cometió dos dobles faltas, ganando también cinco de las seis bolas de ‘break’ que dispuso.

“Físicamente me encuentro muy bien, he tenido mucho tiempo para prepararme”, explicó. “Hoy saqué bastante bien y he ganado mis servicios, lo que me ha dado confianza”.

Sharapova se mantuvo muy concentrada frente a una joven rival, de 21 años, desacomplejada, que estuvo en todo momento dentro del partido gracias a su servicio y a que se mostró muy tranquila en los momentos difíciles.

Sharapova, al servicio con 5-3 en el segundo set, concedió varias bolas de ‘break’ hasta ceder su saque, pero cerró el partido en el juego siguiente.

“Tramposa”

Pase lo que pase, la icono del tenis femenino sabe que no está muy lejos del alto nivel competitivo. Su actitud para no ceder a la presión parece intacta y sigue mostrándose insensible a las críticas que siguen llegando por parte de otras jugadoras sobre un regreso “fácil” gracias a las invitaciones en grandes torneos (Stuttgart, Roma, Madrid), sin pasar por las calificaciones.

Incluso a las acusaciones lanzadas el jueves por la canadiense Eugénie Bouchard, número 59 del mundo, que la tildó de “tramposa”. “No tengo nada que decir, estoy por encima de eso”, se limitó a contestar Sharapova.

Preguntada constantemente por las lecciones aprendidas con su caso de dopaje, Sharapova tampoco quiere darle más vueltas al pasado. “He dado muchas entrevistas sobre el caso y ahora comienzo un nuevo capítulo y quiero mirar hacia delante”.

Número 1 del mundo a los 18 años, ganadora de cinco torneos del Grand Slam, la rusa fue sancionada en un principio con dos años por la Federación Internacional de Tenis en enero de 2016, pero el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) redujo el castigo a 15 meses, que concluyeron el pasado miércoles al estimar que la rusa no se dopó con el ánimo de mejorar su rendimiento.

La tenista tomó durante años el meldonium, pero este producto pasó a la lista de productos dopantes en enero de 2016. Sharapova aseguró que lo siguió tomando por error, al no comprobar el nuevo listado de medicamentos prohibidos.

AFP