ETA concluye su desarme tras 40 años de violencia, según verificadores

Tras más de cuatro décadas de violencia, el grupo separatista vasco ETA ha concluido este sábado el proceso de desarme con la entrega de una lista de zulos a la policía francesa, estima la Comisión Internacional de Verificación del desarme.

Ram Manikkalingam, que encabeza esta estructura no reconocida por los gobiernos español y francés pero sí por el ejecutivo regional vasco, informó en rueda de prensa en Bayona (suroeste de Francia) que ETA entregó a las autoridades galas “una lista de zulos de armas”.

“La Comisión cree que este paso constituye el desarme de ETA”, dijo Manikkalingam.

Según fuentes cercanas al desarme, serían doce zulos de armas y explosivos situados en el suroeste de Francia, en el departamento fronterizo de los Pirineos Atlánticos, que en teoría constituyen lo que queda de su arsenal.

Las autoridades francesas no confirmaron oficialmente la recepción y verificación de este listado pero se espera un pronunciamiento del ministerio del Interior a media mañana.

De confirmarse este desarme, supondría un avance casi definitivo para el cierre de un capítulo negro de la historia de España, después de que el grupo renunciara definitivamente en 2011 a la lucha armada por la independencia del País Vasco y Navarra.

Atrás quedaron más de cuatro décadas de violencia y atentados del grupo ‘Euskadi Ta Askatasuna’ (País Vasco y Libertad), nacido en 1959 en la lucha contra la dictadura de Francisco Franco pero que prosiguió su actividad una vez llegada la democracia.

La organización atentó por primera vez en 1969. El historial de asesinatos, ataques con bomba, extorsiones y secuestros dejó un balance de 829 muertos atribuidos a la organización, el último de ellos en marzo de 2010 cuando mataron a un policía en suelo francés.

– ETA ‘agoniza’ –

Según expertos de la lucha antiterrorista en Francia el arsenal de ETA estaría conformado por unas 130 armas y dos toneladas de explosivos, esencialmente robados en este país. Fuentes judiciales en ambos países estiman que ETA “agoniza” y el movimiento clandestino sólo tendría “unos treinta miembros” fuera de la cárcel donde aún permanecen unos 360.

Los escondites de armas y explosivos revelados este sábado a la policía francesa se encuentran en el departamento de los Pirineos Atlánticos del suroeste francés, fronterizo con España y refugio habitual del movimiento clandestino.

La Comisión Internacional de Verificación, que el viernes recibió el apoyo de los gobiernos regionales del País Vasco español y Navarra y de la aglomeración del País Vasco francés considera que el desarme es completo.

Desde 2011, ETA se resistía a entregar incondicionalmente sus armas y a disolverse como le exigían los gobiernos francés y español, y reclamaba para ello una negociación sobre el futuro de los miembros del grupo encarcelados en España y Francia y sus escasos militantes en activo.

Pero el jueves, a través de un comunicado enviado a la BBC, el grupo anunció que este sábado se produciría su “desarme total”.

Este gesto no altera sin embargo la posición de Madrid.

“Que sepa ETA que no espere nada del gobierno, que no obtendrá ningún rédito ni beneficio político”, indicó el viernes el portavoz del gobierno Iñigo Méndez de Vigo, llamando a ETA a disolverse, a pedir perdón y a ayudar a esclarecer los crímenes todavía no resueltos.

La justicia española abrió el jueves una investigación para que se envíe una comisión rogatoria a París con el objetivo de que las autoridades francesas “informen de todo lo que tenga relación con el desarme de ETA”.

La justicia española busca que se le mantenga informada de las armas recuperadas, ante la posibilidad de que puedan ofrecer nuevos datos sobre todo en relación con los crímenes no resueltos de ETA.

– ‘Sin impunidad’ –

Al margen de la operación de “desarme”, se convocó una “gran manifestación popular” el sábado en Bayona a las 13H00 GMT.

En ella participarán asociaciones y partidos políticos vascos que, a excepción del Partido Popular gobernante en España, reclamaron a Madrid y París facilitar el desarme de la organización para cerrar “una etapa relacionada con el pasado”.

Su mensaje choca con el de los familiares de las víctimas de la organización. Una veintena de asociaciones pidieron el viernes en un comunicado conjunto que el final de ETA no esté “presidido por la impunidad” y reclamaron al grupo su “disolución incondicional e inmediata”.

Además, también reclamaron a Francia y España “la estricta aplicación de la ley” contra los presos y los miembros todavía en activo frente a la flexibilización de la política penitenciaria reclamada por el entorno de ETA y el nacionalismo vasco.

