Este martes se disputarán las semifinales de la Copa Nacional Fundauam

Abril 10, 2017 - 5:15 pm

Vibrantes y emocionantes partidos se están viviendo en el estadio Giuseppe “Pepino” Acosta, donde se disputa la 1era Copa Nacional Fundauam.

Zulia FC, Fundauam, Titanes FC, Colegio Los Robles, Atlético Falcón, Demócratas, Deportivo Lara, son algunos de elencos que participan en este campeonato, que se juega para las categorías sub 10, 11, 12 ,13.

Mucho Talento y diversas destrezas con el balón han mostrado los pequeños futbolistas en los primeros tres días de competencia. Este martes a las 2:00 de la tarde se llevaran a cabo las semifinales, donde se definirán los finalistas para conocer el miércoles a los campeones de cada categoría.

Cada partido ha contado con buena presencia de público. Los padres y representantes de los jugadores alientan y animan con porras a los equipos. La pasión del fútbol se ha podo sentir en esta copa.

Resultados

1era jornada

Categoría 2005

-Fundauam Azul 1 La popular 2

-Academia Rey 3 Titanes 0

-Arabitos 0 Titanes 1

-Fundauam rojo 2 Zulia 1

-Robles 3 Centro Hispano 0

Categoría 2006

-Fundauam Azul 0 Robles 0

-Zulia 2 Academia Rey 1

-Fundauam Rojo 8 Arabitos 0

-Demócrata 3 Titanes 1

-Dptvo. Lara 2 Arabitos 1

Categoría 2007

-Fundauam Azul 0 Centro Gallego 4

-Villa Deportiva 2 La Popular 1

-Fundauam Rojo 1 Robles 0

-Arabitos 0 Academia Rey 1

-Robles 6 Titanes 1

Categoría 2008

-Fundauam 4 Robles 0

-Villa Deportiva 0 Col Sport 3

-Titanes 0 Demócrata 5

-Centro Gallego 1 Arabitos 1

-Villa Deportiva 3 Centro Hispano 0

-Dptvo. La Popular 0 Arabitos 1

2da jornada

Categoría 2005

-Fundauam Azul 0 Academia Rey 3

-Titanes 0 DPTVO. La Popular 4

-Academia Rey 2 Arabitos 1

-Fundauam rojo 9 Centro Hispano 0

-Robles 2 Zulia fc 1

Categoría 2006

-Academia Rey 4 Fundauam Azul 0

-Robles 2 Zulia f.c 1

-Demócrata 0 DPTVO LARA 1

-Titanes 0 Fundauam rojo 3

-Titanes 0 Arabitos 0

Categoría 2007

-Villa deportiva 2 Fundauam Azul 0

-DPTV La Popular 1 Centro Gallego 1

-Academia Rey 3 Fundauam Rojo 1

-Titanes 0 Arabitos 5

-Arabitos 0 Robles 2

Categoría 2008

-Centro gallego 3 DPTV La Popular 1

-Democratas 0 Arabitos 1

-Villa deportiva 2 Robles 2

-Centro Hispano 2 FUNDAUAM 3

-Robles 3 Centro Hispano 0

-Titanes 1 Centro Gallegos 7

Centro hispano 0 vs col sport 1

Fundauam 5 vs villa deportiva 1

3era jornada

Categoría sub10/2008

Dpto popular 1 vs democratas 2

Titanes 0 vs arabitos 4

Categoría sub11/2007

Titanes 0 vs academia rey 3

Fundauam rojo 0 vs arabitos 0

Categoría sub 11/2007

Fundauam azul 0 vs dpto la popular 2

Gallegos 2 vs villa deportiva 1

Categoría sub12/2006

Robles 1 vs academia rey 1

Fundauam azul 2 vs zulia 1

Sub12/2006

Fundauam rojo 1 vs democratas 0

Titanes 0 vs dpto lara 3

Alberth Piña

Fotos: William Ceballos

Noticia al Día