Este es el mensaje que envía Maluma a los venezolanos (Video)

Abril 12, 2017 - 3:50 pm

El cantante colombiano Maluma publicó en sus redes sociales un mensaje para sus fans venezolanos en donde asegura saber la situación que atraviesa el país y le pide a los venezolanos que no se rindan; al tiempo que aseguró que envía fuerza y energía a su país hermano.

Juan Luis Londoño, nombre de pila de Maluma, también pidió a los venezolanos que no se rindan pues a su juicio “lo que está pasando va a llegar un momento que tiene que terminar y estoy seguro que va a ser más temprano que tarde. Así que mis parceros venezolanos aquí tienen un hermano más, cuentan conmigo para lo que sea de parte de Juan Luis ¡Fuerza Venezuela! No se rindan, parceros, no se rindan. Dios los bendiga”.

FUERZA VENEZUELA ❤ A post shared by MALUMA (@maluma) on Apr 12, 2017 at 9:43am PDT

Noticia al Día/ Revista Ronda