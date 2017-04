Estas 5 películas de comedia llenarán tu fin de semana de risas (+Videos)

Abril 8, 2017 - 12:58 am

Llega el fin de semana y con él las ganas de hacer algo distinto a la rutina de todos los días. Las películas son siempre una buena opción para aquellos días donde los fondos abundan, y lo mejor es que siempre hay una nueva que ver o que jamás has visto. Traemos 5 películas de comedia que te someterán a una risoterapia segura de fin de semana ¡No te las pierdas!

1)Malas madres: Es protagonizada por Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Annie Mumolo, Jada Pinkett Smith y Christina Applegate. Como la mayoría de las madres modernas, Amy cuida de todos menos de ella misma. Su vida es perfecta: un matrimonio feliz, hijos de sobresaliente, una casa preciosa y un pelo perfecto los 365 días del año. Pero todo esto es solo apariencia y Amy está a punto de estallar.



2) Comando Especial: es una película norteamericana de acción-comedia protagonizada por Jonah Hill y Channing Tatum, escrita por Hill y Michael Bacall y dirigida por Phil Lord y Chris Miller. Schmidt (Jonah Hill) y Jenko (Channing Tatum) son una pareja de recién graduados policías que trabajan en la labor de policías de parque y que al intentar atrapar a unos traficantes de drogas y no decirles sus derechos Miranda tienen que dejarlos ir, por lo que su jefe los manda de encubiertos a una escuela para que encuentren a la persona que vende drogas en ella.

3)Vecinos cercanos: es una película cómica de ciencia ficción de 2012 dirigida por Akiva Schaffer y escrita por Jared Stern, Seth Rogen y Evan Goldberg. La trama presenta a Evan (Ben Stiller), Bob (Vince Vaughn), Franklin (Jonah Hill), y Jamarcus (Richard Ayoade), cuatro vecinos que forman un grupo de vigilancia en una vecindad suburbana. Cuando descubren un complot alienígena que amenaza al mundo, se ven obligados a actuar.

4) Una suegra de cuidado: es una comedia protagonizada por Jennifer López, Jane Fonda y Michael Vartan en 2005, dirigida por Robert Luketic. Charlotte “Charlie” (Jennifer López) siempre ha buscado al hombre de sus sueños, aunque cuando encontraba a un posible candidato, salía en dirección contraria. Pero por fin parece que todo eso está a punto de cambiar. Y Kevin Fields (Michael Vartan), un cirujano de éxito, es el afortunado. Aunque claro, no todo puede ser perfecto, y cuando Charlie conoce a la madre de Kevin, Viola (Jane Fonda), descubre que es una auténtica pesadilla.

5) The Do Over: es una película estadounidense de comedia -exclusiva para la plataforma Netflix- protagonizada por Adam Sandler y David Spade y estrenada en 2016. La vida de un gerente de banco da un vuelco cuando un amigo del pasado lo manipula para que finja su propia muerte y viva una aventura completamente nueva.

Noticia al Día/Agencias