Equipos de la gobernación del Zulia atienden contingencias por lluvias

Abril 21, 2017 - 2:33 pm

El Secretario de Infraestructura, Jairo Ramírez, informó que la Gobernación del Zulia mantiene sus equipos desplegados atendiendo diversos puntos de la ciudad en virtud de las lluvias que se presentaron esta madrugada y parte de la mañana en el estado, siendo con mayor fuerza en Maracaibo.

Ramírez señaló que “las maquinarias del Centro de Operaciones del Estado Zulia (COEZ) se encuentran trabajando en el despeje de la vía del sector Arismendi, asimismo en Cañada Honda a la altura de la alfarería donde se están efectuando labores en la alcantarilla. De igual manera trabajamos en la cañada Morillo, en el área del antiguo hotel Yacambú realizando desalojo de agua con moto bomba en una de las viviendas cercanas a este cauce”.

Detalló que también se está despejando la alcantarilla ubicada en las cercanías de la Plaza 19 de Abril de la parroquia Coquivacoa, así como el despeje de alcantarillas en la cañada Fénix del sector El Marite. “También estamos moviendo maquinarias hacia el Cajón de la Vega en la troncal del Caribe de la parroquia Idelfonso Vásquez- donde mantenemos un constante mantenimiento- para limpiar parte del agua caída en la vía al sector Las Tuberías, porque fue mucho el nivel caído de las precipitaciones.”

El secretario de Infraestructura insistió y recordó a la ciudadanía que estas labores las viene realizando el gobernador Francisco Arias Cárdenas debido al incumplimiento que mantiene la alcaldesa de Maracaibo de no atender lo que por ley le corresponde como es la limpieza de cañadas y cauces de la ciudad. “Sigue incumpliendo a la ciudadanía marabina, de allí que el gobernador ha tenido que atender, a pesar de que no es su competencia, esa es tarea directa de los alcaldes, en este caso Eveling Trejo, quien no recoge la basura, no limpia las cañadas, no arregla los semáforos, nadie la ve trabajando”.

Ratificó lo dicho por el gobernador que todo el equipo de salvamento, rescate y seguridad de la región está alerta ante las lluvias.

Nota de prensa