Entreveo “Extra” 1 (Enrique Parra)

Abril 10, 2017 - 9:12 am

Necesario es reiterar ante el mundo con firmeza y convicción, que la Asamblea Nacional en Venezuela se auto-inhabilitó, al pretender utilizar la mayoría de escaños – obtenidos en elecciones libres y democráticas – para intentar derrocar la Revolución Bolivariana.

Con esa orientación desestabilizadora se coloca al margen de la constitucionalidad, cuando no acata la sentencia del TSJ que ordena a su anterior directiva, desincorporar a los diputados de representación indígena por el Estado Amazonas ilegalmente juramentados, en tanto que, los mismos fueron electos fraudulentamente. Por otra parte la misión golpista se evidencia también, cuando el Presidente del parlamento – aun vigente – Henry Ramos Allup sentencia en su discurso de instalación (enero 2016), que el Presidente Maduro saldría del Poder en 6 meses (en junio de 2016); todo ello configura la estrategia política al margen de la Constitución, que determina la actuación de la mayoría parlamentaria de la mud.

No se resigna la mayoría reaccionaria, aparcada en la AN. Una vez defenestrado Ramos de la Presidencia del parlamento, habida cuenta de refriegas ególatras en sus propias entrañas asciende a dicha Presidencia Julio Borges, ilegalmente – a la fecha es ilegitimo y usurpa el cargo – pues aun Ramos es legalmente el Presidente de la AN, en razón de argumentos contenidos en sentencia jurídica emitida por la sala constitucional. El ilegitimo se coloca ropaje inusual en él, de radical, profundiza el desacato y la omisión legislativa, pero además, urde en cumplimiento fiel del mandato extranjero, la declaratoria de abandono del cargo del Presidente Maduro y proponen convocar elecciones nacionales, con fervorosa aprobación de la mayoría circunstancial, de la bancada derecha-mud.

No obstante hoy por hoy, el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela sigue siendo Nicolás Maduro, no tengo dudas que lo será hasta el 2018 cuando se vence el periodo constitucional de su mandato, y entonces, se efectuaran nuevas elecciones Presidenciales, donde se medirá el Candidato de la Revolución Invicta.

En consecuencia, es la mayoría pitiyanqui y apátrida en la AN, la que se auto-inhabilitó y la que se empecina en perpetrar un golpe de Estado en Venezuela, con clarísimas evidencias de apoyo internacional dirigido por los EEUU en innegable confabulación fascista, con algunos gobiernos latinoamericanos que triste y lamentablemente son chantajeados, sometidos, doblegados, desnaturalizados y se vuelven sumisos, genuflexos ante inconfesables intereses transnacionales, que corroen y ajustician las democracias en la región.

No cesaran por ahora, esas alianzas fatídicas contra la Patria, el golpe de Estado esta ordenado desde el exterior por los amos, los libertos actúan en consecuencia desde sus espacios de activismo político, creando las condiciones objetivas para sus despropósitos cuando desafían las decisiones del TSJ, promueven la intervención extranjera desde la multilateralidad, pretenden activar mecanismos inconstitucionales para derrocar al gobierno legítimo y democráticamente electo por el pueblo, cuando deciden destituir a las autoridades de los demás poderes públicos sin fundamento jurídico, cuando financian y activan acciones violentas de agresión y desestabilización (guarimbas). Todas estas acciones políticas impactan negativamente sobre la vida del pueblo y la estabilidad democrática, siendo potenciadas y difundidas en el mundo por agentes internacionales.

En consecuencia entreveo que tamaña insensatez antidemocrática de la oposición, al convertirse en perturbadora de la vida político-institucional del País, motiva desde la Constitución al Tribunal Supremo de Justicia a observar, conocer y actuar con la Sala Constitucional, dictando las sentencias y medidas jurídicas a lugar, para abordar resolutivamente con eficacia jurídica y calidad democrática, la alteración de la normal dinámica sociopolítica del Estado Venezolano, alterada con la aviesa intensión de derrocar la Revolución que el Pueblo Venezolano con Chávez, en Paz y en Democracia instauró.

Soc. Enrique Parra.