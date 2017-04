En Valle Frío el porno, el Facebook, el Wasap y el aguardiente no han podido con las “bolas criollas”

Abril 27, 2017 - 3:08 pm

Como parte de tener tiempos recreativos y culturales, un grupo de personas, entre adultos, jóvenes y niños se acercan todas las tardes a un reconocido “Terreno” para disfrutar todos juntos del juego tradicional de las Bolas Criollas.

¿Y para dónde Vais? Pues pal “terreno” a echar la “jugadita” Es lo que se rumora todas las tardes en Valle Frío. “Toda mi vida me he dedicado a este juego, me permite divertirme un poco, así gane o pierda, en medio de lo que estamos viviendo, venimos al terreno a distraer un poco la mente” dijo Lindolfo Nava quien tiene 78 años y todavía se motiva a jugar, mejor conocido como “Lin” de esa manera lo llaman todos.

Nuestro Reportero Gráfico Luis Alejandro Gotopo, se dedicó a tomar estas fotografías para dar a conocer los momentos de jocosidad en el juego de las bolas criollas.

Noticia al Día

Fotos: Luis Alejandro Gotopo