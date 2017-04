El Zulia Recicla, una fundación lucha por un mundo mejor desde Maracaibo

Abril 22, 2017 - 1:41 pm

La lista de las cosas que a diario van a dar al cesto de basura, a las plazas y a los rellenos sanitarios es interminable, pero para la fundación El Zulia Recicla, todo puede tener otra vida y un 70% de lo que desechamos lejos de ser un problema puede ser una solución. Decenas de personas se han sumado a la iniciativa de luchar por un mundo mejor en Maracaibo.

Tres veces al mes y por cuatro horas, un grupo de jóvenes se reúnen a separar y organizar material que vuelve a ser útil, que pierde el calificativo de “basura” y se convierte en un tesoro, cobran vida y alivian un poco el problema de la contaminación en la ciudad.

“Sé que nuestra labor, que es completamente altruista, solo representan un alivio de 0,0001% en comparación con todo el problema de basura que hay en la ciudad y estoy feliz por eso. Pues al principio éramos solo mi carro y yo. Ahora somos una fundación con 15 personas entre directas e indirectas, unos 40 colaboradores y más de 500 aportadores de residuos”, explica Grisel Mercadante, presidenta de la fundación.

La joven es arquitecta y docente universitaria. Hizo una magister en Diseño Urbano y ahí descubrió la importancia de las ciudades sostenibles. “Comencé midiendo en mi casa cuánto de lo que botaba se podía reciclar y me di cuenta de que era mucho. Tuve años gestionando en mi mente cómo hacer para llevar a cabo un proyecto más amplio. Y lo hemos ido logrando”, explica Grisel, quien no tardó en darse cuenta de que en Maracaibo, aunque existen proyectos educativos de parte de instituciones que recogen la basura y hay también empresas recuperadoras, se presenta el problema de que lo que una sola persona recicla no es pesa suficiente para ser adquirido por la recuperadora, además de la necesidad de que se arraigue más la cultura de reciclaje.

Se fueron uniendo voluntades con estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta (URU), se creó un proyecto y tuvieron el apoyo de Mercasa quien comenzó con apoyando el plan con el aporto del capital semilla en cartón y polietileno.

“Al principio solo contaba con mi carro. Luego fue una camioneta y ahora sacamos entre uno y dos camiones 350 con material reciclable”, indica.

La fundación se da cita los segundos sábados de cada mes en el Club Los Leones, ubicado en el sector La Lago; el tercer jueves del mes en el Cevaz de Las Mercedes y el tercer sábado en un pequeño terreno y a pocos metros de Mercasa, en la Limpia. Reciben los residuos, los clasifican y los distribuyen.

“Ahora contamos con el apoyo del Imau para la distribución. La gente nos trae cartón, papel, metal y plástico. Lo llevamos a las empresas recuperadoras, todo, menos las tapitas que las entregamos a la Fundación Amigos del Niño con Cáncer quienes las venden y usan el capital para quimioterapias”, cuenta Grisel.

El presidente del Imau, Ricardo Boscán, se comprometió a realizar la próxima semana una reunión con El Zulia Recicla y otras asociaciones altruistas para crear un plan de trabajo que pueda fortalecer este tipo de acciones.

“Creo que la constancia es lo que ha ido sumando voluntades. Que la gente siempre ve a la fundación comprometida y trabajando en lo que cree. Realiza charlas en colegios, universidades e instituciones ambientales. Yo me sumé porque el reciclaje formó parte del servicio comunitario de la URU, donde estudio, y me sentí identificado porque la ciudad ahorita tiene un problema muy grande con la basura”, relató Jesús Pulido, uno de los voluntarios.

El sueño estos jóvenes es que lo que hoy es un problema, mañana puede ser una solución. Maracaibo tiene ahorita un exceso de basura, un relleno sanitario ya colapsado y una cultura casi nula de reciclaje, mientras en países como Suiza tienen que comprar residuos. “Nuestro trabajo va a seguir creciendo y visualizo que cada día nuestro aporte será mayor. Es un gran ayuda para el mundo, reciclar debe ser motivo de reflexión y acción siempre, especialmente hoy, cuando se celebra el Día Mundial de la Tierra”, expuso Grisel Mercadante.

Maidolis Ramones Servet

Fotos: David Moreno

Noticia al Día