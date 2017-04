El Thunder desperdicia un partido de triple doble de Russell Westbrook y cae ante Rockets

Abril 24, 2017 - 10:24 am

El brasileño Nené salió de la banca y con 28 puntos guió la ofensiva de los Houston Rockets, que derrotaron 113-109 al Thunder para tomar ventaja de 3-1 en la Conferencia Oeste de la NBA. Otro festival de baloncesto de Russell Westbrook fue desperdiciado por Oklahoma City, que no pudo capitalizar el triple doble de ‘Míster 3D’ de 35 puntos, 14 rebotes y 14 asistencias.

También por Oklahoma City, Steven Adams anotó 18 puntos y Victor Oladipo agregó 15. Westbrook sumó 17 unidades, 10 rebotes y 10 asistencias en los dos primeros periodos. Capturó su décimo balón frente al tablero en el último instante del segundo cuarto, y el Thunder se fue al descanso con una ventaja de 58-54.

“No quiero que nadie trate de dividirnos. Todos somos un equipo. Si yo voy a la banca y Steven está en la cancha y yo estoy fuera de la cancha, nosotros estamos juntos en esto. No nos dividan. No traten de dividirnos. No traten de hacer que estemos unos contra otros o hacer que parezca que es Russell y el resto de los chicos. Russell contra Houston. No quiero escuchar eso. Nosotros estamos en esto juntos. Jugamos como un equipo; eso es todo lo que importa”.

En tanto, Harden, embocó sólo dos de nueve disparos y anotó seis puntos en la primera mitad. El Thunder abrió el segundo medio con una racha de 10-2. Pero Houston se acercó a 77-73 al final del tercer periodo.

Adams convirtió el primero de dos tiros libres con 21,7 segundos por jugarse, para reducir a cuatro puntos el déficit de Oklahoma City. Capturó un rebote tras fallar el segundo disparo y encontró desmarcado a Westbrook para que lanzara un triple que redujo la diferencia a un punto. Pero el Thunder perdió la pista de Nené en el otro extremo de la cancha, y el sudamericano convirtió una jugada de tres unidades. Dos tiros libres de Gordon dejaron la diferencia en cuatro puntos, a 6,2 segundos del timbrazo.

Los Rockets pueden conseguir el pase a semifinales de Conferencia el martes, cuando ambos equipos vuelvan a enfrentarse en Houston para el quinto juego de esta serie al mejor de siete. La franquicia texana tuvo su mejor aporte desde la banca, encabezada por su desbordado Nené, quien además aportó 10 rebotes en 25 minutos de juego.

Jazz iguala la serie ante los Clippers

Joe Johnson anotó 28 puntos y el Jazz de Utah superó el domingo por 105-98 a los Clippers de Los Angeles para igualar la serie de primera ronda de playoffs a dos victorias por bando.

Johnson, que tuvo la canasta de la victoria en el primer choque de la serie al mejor de siete, convirtió 11 tantos consecutivos para el Jazz durante un tramo crucial del último cuarto, incluyendo una canasta que adelantó a su equipo 91-90 a falta de 3:55 para el final. Jazz llegó a ir perdiendo por siete al principio del cuarto. Los Clippers nunca recuperaron el liderato en la pizarra a pesar de haber controlado el juego durante casi toda la noche.

Rodney Hood y Joe Ingles también fueron claves para Utah durante ese tramo del juego. El Jazz necesitó toda la ayuda disponible tras perder a Gordon Hayward por una intoxicación alimentaria en la primera mitad del encuentro.

Chris Paul terminó con 27 puntos, 12 asistencias y nueve rebotes para los Clippers, que jugaron sin Blake Griffin que se lesionó un dedo del pie en el partido anterior. Griffin ha sido descartado para lo que resta de postemporada, lo que pone más presión sobre el resto del plantel.

Jamal Crawford anotó 25 tantos y DeAndre Jordan aportó 12 y 10 rebotes.El Jazz recuperó a Rudy Gobert tras una lesión de rodilla, y el pívot tuvo 15 puntos y 13 rebotes.La serie regresa a Los Angeles para el Juego 5, agendado para el martes.

Agencias