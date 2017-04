El sorprendente once del año de la Premier League

Abril 20, 2017 - 5:24 pm

La asociación de futbolistas profesionales ingleses (PFA) ha desvelado este jueves su once ideal de la temporada. Y con alguna que otra sorpresa. La más destacada, que ningún jugador del Manchester City de Guardiola forma parte del equipo. Los propios futbolistas de la Premier han decidido que sean Chelsea y Tottenham los grandes protagonistas del equipo del año.

Tras quedarse tampoco sin representantes entre los candidatos a futbolista del año por la misma asociación, los méritos ‘citizens’ vuelven a quedar fuera de valoración. Del United, por su parte, hay incluido un futbolista: David De Gea. Se han quedado fuera también el futbolista más caro de la historia, Pogba, o Zlatan Ibrahimovic.

Hasta ocho de los once jugadores del mejor once forman parte de los dos equipos que luchan por el campeonato de liga. Por parte del actual líder, el Chelsea, están los dos centrales, David Luiz y Cahill, Kanté y Hazard. Dos jugadores del Tottenham, Walker y Rose completan la defensa en los laterales y también tienen su sitio más arriba Dele Alli y Harry Kane.

Los únicos integrantes que no forman parte de estos dos equipos son De Gea, Mané y Lukaku. El portero del United es el único español en el once. La gran temporada de Mané en Anfield, solo frustrada por sus lesiones, ha tenido su premio, así como de la Lukaku en el Everton. El mejor once de la Premier 2017 al completo, según la PFA, es el siguiente: De Gea; Walker, Luiz, Cahill, Rose; Mané, Kanté, Dele Alli, Hazard; Lukaku, Kane.

