“El Puma”, José Luis Rodríguez, pone su vida en las manos de Dios

Abril 11, 2017 - 11:32 am

“Mi vida depende de Dios” con estas palabras, el cantante venezolano José Luis Rodríguez, se refirió a la enfermedad que padece, una fibriosis pulmonar que disminuye su capacidad respiratoria, si tiene cura, por lo que se demostró optimista.

En una entrevista con el diario “La Tercera” de Chile, el intérprete venezolano dijo que, al ser un hombre de fe, confiaba en poderse recuperarse del mal que para él se presenta como una prueba.

“Yo tenía que despertar otra vez y Dios me tenía que despertar de esta forma, por las buenas o por las malas. Por eso digo que mi enfermedad sí tiene cura, por eso no la menciono ni la nombro. Yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Mi vida está en manos de Dios”, declaró Rodríguez, quien lanzará el 21 de abril un nuevo álbum de estudio.