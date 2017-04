El negocio detrás del mural del apasionado beso entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Abril 25, 2017 - 7:33 pm

El 23 de abril la principal avenida de Cataluña amaneció pintada con una imagen de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo confluyendo en un apasionado beso que dio vuelta al mundo.

Para celebrar la Diada de San Jordi, más conocida como el Día de los Enamorados, el artista urbano Tvboy eligió esa imagen, justo en la previa del clásico español.

La obra titulada El amor es ciego fue realizada en una gasolinera, pero este lunes ya fue removida y las versiones indican que el dinero es el principal motivo que impulsó a esta decisión.

Tvboy grabó cuando los operarios removían la pintura por orden de los dueños de la gasolinera y en diálogo con “El Periódico” contó su teoría: “Sospecho que después de la repercusión internacional que ha tenido piensan hacer negocio con ella. La imagen ha dado la vuelta al mundo”.

Además, explicó que él exigió respuestas pero se las negaron y no le permitieron quedarse con la pintura: “Les he pedido que me dieran la obra, pero me han dicho que tenían orden de llevársela. Les he dado mi tarjeta para que los directivos de la empresa se pongan en contacto conmigo”.

