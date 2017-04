El 59% de los empresarios zulianos disminuyó sus nóminas en 2016

Abril 28, 2017 - 12:18 pm

Unas 100 mil empresas cerraron sus puertas en 2015, llevándose con ellas 500 mil puestos de trabajo. La realidad de la situación empresarial y laboral en la actualidad parece contenida en estos lapidarios datos aportados por Amaya Briner, presidenta de la Cámara de Comercio de Maracaibo, en el marco del foro Perspectivas Laborales 2017, organizado por la Red Feminista del Zulia (Femired).

A pesar de la ausencia de índices de desempleo oficiales, los resultados de una encuesta realizada por la organización gremial presidida por Briner a sus afiliados arrojan una idea acerca de la precaria situación que atraviesa el país en esta materia. En 2016, el 59% de los empresarios aseguraron que habían rebajado sus nóminas; el 40%, que no tuvo variación alguna (es decir, que no proporcionó nuevos puestos de trabajo), mientras que solo el 2% afirmó que había aumentado el número de empleados.

Para Susana Reina, vicepresidenta de desarrollo corporativo de Multinacional de Seguros, la crisis alimentaria es uno de los principales factores que ha impactado en la calidad de vida de los empleados y, con ello, en la productividad de las empresas. “Los trabajadores han perdido 8 kilos en promedio. Cuando se está en ese nivel de deterioro es muy difícil pensar y ser productivo”.

Reina menciona que en el área de recursos humanos, además de tratar con empleados socialmente deprimidos, en los últimos tiempos han tenido que enfrentar fuertes limitaciones en reclutamiento: la fuga de talentos, el déficit cognitivo y médico producto de la mala alimentación, antecedentes penales, falsificación de títulos son algunos de ellos.

“A nivel socio-emocional, vemos mucha rabia contenida. La gente sabe que la empresa no es la culpable. Entiende que está haciendo lo máximo que tiene con lo que puede”, asegura Reina.

Por su parte, Nancy Perelló, abogada y especialista en derecho laboral, asevera que el Estado ha dejado más desprotegido al trabajador al afectar la estructura colectiva de las empresas. “Lo empleados saben que la posibilidad de manejar los costos es inmanejable para sus jefes, así que tienden a flexibilizar sus derechos porque comprenden que la posibilidad de manejar los costos es inmanejable para sus jefes”.

Además, Perelló resaltó con énfasis la necesidad de contar con una ley orgánica para el trabajo que sea discutida y respaldada por todos los actores involucrados en el sector productivo. “Después de la Constitución, el instrumento normativo más depurado debe ser aquel que rija las relaciones laborales”.

El emprendimiento como respuesta a la crisis laboral

Glennis Jerez, licenciada en trabajo social y gerente de Aliadas en Cadena núcleo Zulia, rescata el emprendimiento como una respuesta a la crisis, especialmente para las mujeres, quienes encuentran en él la flexibilidad que les permite compaginar esta faceta con el resto de los roles que desempeñan.

Desde su institución, diseñan programas que les permitan a las mujeres generar sus propias soluciones salariales. Quienes llegan a ellas tienen una idea de negocio, pero necesitan fortalecer sus capacidades, competencias técnicas, personales y emocionales, y una guía para diseñar su plan de negocio.

“Antes se creía que las mujeres emprendían por deseo propio, ahora se ha demostrado que lo hacen por necesidad”, subraya Jerez.

Propuestas:

Susana Reina: El rol de las empresas es darle a sus empleados el soporte que el Estado les niega y hacer de los espacios laborales un oasis de satisfacción para su desarrollo profesional y personal. Las mujeres necesitan políticas de flexibilidad en el horario, ayuda con los hijos y programas de conciliación laboral que les estimule a quedarse y brindar todo su talento.

Amaya Briner: Resistir. Revisar el presupuesto y desprenderse de todo aquello que es prescindible. Consolidar el capital humano. Trabajar en la capacitación de los empleados es lo más importante en este momento. Volver al esquema tripartito para acordar esquemas que favorezcan a los trabajadores y empresarios.

Nancy Perelló: Con base a lo colectivo podemos hacer una labor más eficiente para rescatar lo individual. El instrumento normativo más depurado debe ser aquel que rija las relaciones laborales.

Glenis Jerez: Las personas que decidan emprender deben desarrollar proyectos ligados a su pasión. Si no es parte de su proyecto de vida, no le dará perpetuidad. El emprendimiento no puede ser algo aislado, debe involucrar a la familia, a la comunidad y al país.

Estefanía Reyes

Noticia al Día