El 22 de mayo anunciarán a Sampaoli como entrenador de Argentina

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, ya no oculta que es el candidato elegido por la AFA para reemplazar al patón Bauza.

Y será anunciado a fines de mayo cuando asuma la liga. Mientras, se mantiene abocado a la clasificación del equipo a Champions empezó a confeccionar el borrador con los nombres para su idea en la Selección Argentina.

Pepe Castro, presidente del Sevilla, ya esta al corriente que su entrenador se marchará con la Selección Argentina.

Se lo comunicó su amigo, Daniel Angelici, presidente de Boca. Y Jorge Sampaoli ya no oculta que es el futuro técnico de la celeste y blanca aunque su discurso suene por momentos enigmático: “Sé que hay un interés y sé que se dice que soy el elegido, pero tendrán que esperar los tiempos que correspondan para no dañar a nadie. Hacerlo ahora sería dañar al Sevilla”, aceptó. Y deslizó: “Si un jugador puede irse por la cláusula, ¿por qué no puede hacerlo un entrenador?”, manifestó ayer en rueda de prensa.

