Edith González se desnuda para la revista Quién: “El cáncer no me va a controlar”

Abril 26, 2017 - 2:13 pm

Desde que en agosto del año pasado hiciera público que el cáncer había hecho acto de presencia en su vida, Edith González ha procurado siempre mostrar su mejor cara a través de las redes sociales.

De hecho, contrario a otras actrices que han pasado por su misma situación como Lorena Meritano o Daniela Romo, la protagonista de la telenovela Doña Bárbara se rehusaba a mostrarse públicamente sin cabello, por lo que desde un inicio optó por usar pelucas.

Ahora, cuando se cumplen ocho meses de la llegada del cáncer a su vida, la artista de 52 años decidió posar por primera vez con la cabeza rapada para enviar un mensaje de fuerza y esperanza. Lo hizo a través de la revista mexicana Quién, donde la también protagonista del melodrama Corazón salvaje abrió como nunca su corazón y confesó cómo ha cambiado su vida en los últimos meses.

“Quiero que Constanza vea a una madre valiente. No le he ocultado nada sobre mi enfermedad: ella sabe que el poder está dentro de ti”, se puede leer en la portada de la publicación.

La actriz dejó claro una vez más que no está dispuesta a dejarse vencer por la enfermedad.

“Lo que no saben es que yo soy Edith: que no me voy a vencer”, afirma la que fuera protagonista del melodrama Eva, la trailera.

Y es que si algo caracteriza a la actriz es su fuerza inquebrantable y sus ganas de seguir adelante siempre, pase lo que pase.

People en Español