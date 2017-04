Durant vuelve a ser duda para el tercero entre Warriors y Portland

Abril 21, 2017 - 9:37 pm

Kevin Durant enfrentó fuertes críticas cuando decidió unirse a los Warriors de Golden State en julio pasado, sigue recordándoselo y analiza el panorama general mientras espera recuperarse nuevamente de una lesión y ayudar al equipo.

“No es de vida o muerte. No estoy en mi lecho de muerte”, declaró Durant el viernes. “Hoy estuve en la cancha. No es el fin del mundo… Cuando vine mucha gente involucrada en el mundo del básquetbol me hizo sentir como si fuera la peor cosa que hubiera hecho en mi vida. Fue como si hubiera matado a alguien. Por lo que tuve que detenerme un poco y analizarlo y darme cuenta de que no es nada serio. Es básquetbol. Eso es todo, Sólo es básquetbol”.

Durant participó en una ligera práctica, pero todavía está en duda para jugar el sábado en el tercer partido de la serie de playoffs en Portland debido a una torcedura de la pantorrilla izquierda.

El alero pareció moverse bien mientras tiraba al canasto junto con Stephen Curry después de la práctica, aunque el entrenador Steve Kerr no tiene planes de utilizarlo el sábado a menos que esté completamente recuperado para evitar que la lesión empeore.

“No estoy listo para decir que está al 100 por ciento. Así que mientras no esté al 100 por ciento, vamos a ser cuidadosos y tomar la decisión correcta”, dijo Kerr antes del viaje de los Warriors a Portland. “Lo queremos 100 por ciento sano. Si se tratara del séptimo juego de la final de la NBA, él jugaría porque no hablamos de algo que pueda afectar su carrera. Pero de lo que hablamos es algo que potencialmente podría empeorar y dejarlo fuera un par de semanas, por lo que no vale la pena”.

Durant se lastimó la pantorrilla en el tercer parcial del triunfo el domingo en el primer partido de la serie ante los Trail Blazers. El viernes dijo que no sabe cómo se lesionó, pero afirmó que no quiere arriesgarse a una baja más prolongada tratando de volver a jugar antes de tiempo.

Terminó con 32 puntos y 10 rebotes en el primer duelo de la serie antes de perderse el segundo encuentro.

Para Durant ha sido una racha complicada desde que sufrió una lesión de rodilla izquierda el 28 de febrero ante los Wizards de Washington que lo dejó fuera durante 19 partidos antes de regresar para los últimos tres compromisos de la temporada regular.

“Se siente frustrado”, afirmó Kerr. “Y como lo pueden imaginar, especialmente regresando de una inactividad de seis semanas, se muere por estar en la cancha. Es uno de los mejores jugadores de toda la liga. Ha sido un gran año para la NBA, con tanto debate sobre ‘quién es el Jugador Más Valioso’ y esto y aquello. Ël solía ser parte de la discusión, y ahora está inactivo. Pero ahora la discusión es sobre su ausencia, no sobre su juego. Eso resulta frustrante para todos, pero especialmente para uno de los mejores jugadores de la liga. Lo está enloqueciendo pero sabe que es la mejor opción”.

AP