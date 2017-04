Dos chicas explosivas de cumpleaños hoy: Alexis Love y Alexa Demara

Abril 7, 2017 - 6:06 am

Alexis Love (7 de abril de 1987) es una modelo y actriz pornográfica estadounidense.

Alexis Love ingresó a la industria pornográfica en agosto de 2006. Suele aparecer en filmes donde explota su apariencia de niña. Esta actriz de ascendencia mexicana ha trabajado para empresas como Bangbros y ALS Scan. Su filmografía consiste de películas en las que realiza escenas heterosexuales, bisexuales y solos. También ha realizado desnudos artísticos.

Love fue nombrada Pet of the Month para la revista Penthouse en mayo de 2008.

En 2008, apareció en The Howard Stern Show y The Maury Show.

Alexa Demara es una modelo, estadounidense conocida, particularmente, por sus apariciones en Extra y en It’s Always Sunny in Philadelphia. Ella también apareció en revistas tales como FHM, MMA Sports y V.2 Galardonada como “una de las chicas mas hot de MySpace” en su segmento sobre estrellas y es patrocinado por su trabajo para la Make it Right Foundation donde Brad Pitt es parte de la misma.

