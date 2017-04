Oposición anunciará mañana desde la AN nuevas acciones de protesta: Reportan más de 200 heridos en manifestaciones

Abril 10, 2017 - 7:50 pm

El diputado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), José Manuel Olivares, informó este lunes que mañana se llevará a cabo una sesión especial de la Asamblea Nacional para detallar las próximas acciones que tomará la oposición en el marco de las protestas de calle que se han ejecutado en Caracas durante los últimos días.

“Mañana se anunciarán desde el palacio legislativo las nuevas movilizaciones que estaremos realizando. No detendremos nuestra lucha hasta que vuelva la democracia en este país, todos debemos seguir luchando. Seguiremos en las calles reclamando lo que es un derecho para todos los venezolano”, dijo.

Olivares señaló que este lunes se contabilizaron más de 200 heridos y más de 18 detenidos. “Todo esto corresponde a una campaña de terror del gobierno. No es metiendo preso a los venezolanos que se acabará la presión de calle, ni remetiendo contra el pueblo”.

El parlamentario denunció que durante las manifestaciones de hoy las fuerzas de seguridad lanzaron bombas lacrimógenas desde un helicóptero, por lo que criticó la respuesta del defensor del pueblo ante esta situación quien se pronunció a través de las redes sociales. “William Saab, no se trata de lavarse las manos solo con un tuit, se trata de defender a los venezolanos que hoy reprimen”.

“La demostraciones de valentía que han dado los venezolanos, solo evidencia que no hay miedo en el país, No permitamos que las estrategias de Maduro desde Cuba nos desmovilicen, sigamos de manera pacífica en las calles. El grito de elecciones ya no ha dejado de sonar en toda Venezuela”, finalizó.

Noticia al Día