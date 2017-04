Diosdado Cabello: La AN está disuelta, no existe y no puede destituir a Magistrados

Abril 4, 2017 - 11:20 pm

El diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello, aseguró que el golpe de Estado lo está dando la Asamblea Nacional (AN) por persistir en actuar en desacato y a espaldas de la Constitución.

”La AN está disuelta ella sola, no existe (…) andan disfrazando su golpe de Estado porque no tienen las bolas para gritar en la calle a Nicolás que se vaya”, fustigó al tiempo que resaltó que el Parlamento no puede destituir a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Reiteró que los dirigentes de oposición llegarán a Miraflores: ”No van a entrar en Miraflores, se los juramos, no se nos va a ir la vida a nosotros, sino a otros”.

Aseguró que las elecciones presidenciales en Venezuela están previstas para un determinado lapso, ”si las condiciones están dadas para hacerlas”, dijo.

Explicó en el programa La Hojilla que en Venezuela no hubo conflicto de poderes, porque la fiscalía no es un poder, ”esta dentro de un poder que es el Moral, el Ministerio Público es un órgano”.

Anunció que este miércoles realizará su programa Con el Mazo Dando, con los colectivos.

