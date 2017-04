Detalles sobre la guerra sangrienta entre orientales, caraqueños y corianos en Puente Ayala

Abril 26, 2017 - 3:49 pm

“El infierno ardió de nuevo”, así reseña La Nueva Prensa, de Anzoátegui, la sangrienta guerra que desató un enfrentamiento entre “los corianos”, “los caraqueños” y el “pran” local, Carlos Rondón, alias “Badúa”. Según este medio, los detenidos se amotinaron tras vivir en condiciones infrahumanas, mientras que los locales gozaban de comodidades. Estos sujetos, quienes fueron trasladados el año pasado desde la capital del país y el estado Falcón, aparentemente nunca aceptaron la figura del “pran”.

Esto los llevó a organizarse y planear un golpe de Estado para tumbar al “Badúa”, según el portal web Mundo Oriental “los corianos” y “los caraqueños” se apoderaron de las torres 3 y 5 a las 2:30 am, las cuales pertenecen al área de talleres, anteriormente llamada “Kosovo”.

Estos edificios eran administrados por Geovanni Batista Casanova Pericana (33), tercero al mando en el penal, quien residía en el área administrativa y desde allí realizaba el cobro de vacunas a los reos.

Casanova estaba detenido por el delito de homicidio del subgerente del banco Banesco de la capital anzoatiguense, hecho ocurrido en noviembre de 2008; estaba pagando una condena de 27 años.

Al parecer, ambos grupos se acercaron hasta donde estaba Casanova y le dieron un golpe de estado, acabando con su vida de 4 balazos que recibió en el rostro, abdomen y pecho.

Fuentes de Mundo Oriental indican que estos hombres agarraron tres bombonas de gas y junto a ellas pegaron granadas, el estallido fue tal que se escuchó en toda la zona y llevando consigo una cantidad indeterminada de víctimas, de esta forma se apoderaron del control de esa zona.

Una vez tomada la Administración, subieron a la azotea y comenzaron a lanzar el dinero que le quitaron a Casanova, el cual era parte de las vacunas.

Sin embargo, a pesar de la ferocidad del ataque y a la ráfaga de balas impulsada de un lado a otro, el cometido de los sujetos no fue cumplido a cabalidad. “Badúa” no dejó que le quitaran el mandato de la cárcel y se atrincheró con los reos que estaban de su lado y comenzaron a disparar nuevamente, el enfrentamiento duró cerca de 3 horas, hasta retomar el control de dichas torres.

El intercambio de balas y explosión de granadas se mantuvo hasta las 5:30 am, cuando cayeron muertos tres de “los caraqueños”.

Fuentes oficiales manejan la cifra de 14 muertos y 11 heridos. Los fallecidos identificados que se conoció hasta el momento son: Nick Jackson Toro Marín, Abiyer Jesús Ganzález, Luis Alejrando Angulo, Domingo Maricuto, Jhonny Beltrán Velásquez, Alcides Lazo, Héctor La Rosa, Jefferson Valderrama, Israel David Jordan, Jhonny José Barrios, Ronner David González, Jesús Leomiris.

Los heridos que ingresaron al hospital universitario Dr. Luis Razetti desde las 5:10 am fueron Winston Ramírez, Yegue González, Jesse González, Golfan Rivas Ramos, Josué Alexander Figueroa, Carlos Alberto Montero, Carlos Montanini , Eduard Figueroa, Ronald Marín Rondón, Ronald Moreno Mendoza y Walter, estos tres fueron remitidos a Las Garzas.

El número de muertos y heridos aún es incierto pues fuentes extraoficiales aseguran que los muertes ascienden a más de 100, también circuló una versión en redes sociales que apuntaba a que muertos correspondían a estudiantes detenidos en las protestas de los últimos días en Barcelona, el cual fue desmentida. Se conoció que los 8 estudiantes fueron llevados al circuito judicial de esa ciudad esta misma tarde.

Fuentes: El Norte, La Nueva Prensa; Mundo Oriental