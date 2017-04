Desnudar la política en Venezuela (Jesús Castillo Molleda)

Abril 24, 2017 - 10:58 am

Luego de las expectativas surgidas en el sector opositor sobre la gran marcha del pasado 19 de abril del año 2017 y los sucesos que podían ocurrir (en el que muchos sostenían era el día que el gobierno nacional se vería obligado a deponer el poder), se dejó claro que una sociedad civil indignada supera las fuerzas de los partidos políticos tradicionales. La MUD ha logrado avanzar en las actividades de calle y en conseguir apoyo internacional por lo cual se ven obligados a manejar asertivamente el entusiasmo de la gente en las diferentes actividades que se convoquen, a fin de no cansarlos o volver costumbre las convocatorias como ocurrió durante el paro petrolero que la gente participaba continuamente y a la final el gobierno logró sobrevivir y recuperarse.

Por su parte, el gobierno de querer bajar los niveles de presión popular y los ataques de voceros internacionales debe convocar a elecciones regionales y municipales para diciembre del año 2017, lo cual les permitiría vender la sensación de democracia, rectificación y diálogo, a pesar de arriesgar en un 90% las 20 gobernaciones y 275 alcaldías que controlan (PSUV), producto de las mala gestión nacional acompañado de deficientes gestiones regionales y locales. Tomando en cuenta que el gobierno nacional hoy día está con fuerza popular disminuida y afectada por las malas políticas públicas ejercidas lo cual ha desencadenado que más del 75% de la población electoral manifieste votar en su contra en futuras elecciones, ese porcentaje solo cambiaría si el gobierno tuviera intenciones de mejorar las condiciones económicas del país.

Los radicales que están en el gobierno no quieren ese escenario y los que están en la MUD solo quieren elecciones generales. Si los radicales dominan la escena la confrontación continuará y el desenlace no será nada agradable para ambos sectores, porque de producirse un pronunciamiento de la Fuerza Armada Nacional, sería iluso pensar que los mismos le entregarían el control a la MUD. La sensatez y racionalidad son fundamentales para superar el conflicto, muchos venezolanos se preguntan ¿mientras los políticos logren entenderse que pasará con el acelerado deterioro de la calidad de vida?, lo que obliga a tomar decisiones de gobierno que den oxígeno a los asfixiados ciudadanos. La MUD se mantiene firme en la solicitud de que le sean devueltas las funciones a la Asamblea Nacional, así como la convocatoria a Elecciones, liberación de Presos Políticos, Ayuda Humanitaria; mientras que el gobierno se enfoca en afirmar que existe un golpe continuado.

Las imágenes que se publican por diferentes redes sociales, portales web, canales internacionales han logrado poco a poco desnudar al gobierno en las fuertes acciones que han desplegado los organismos de seguridad, los llamados colectivos en contra de las actividades convocadas por la MUD, las imágenes de cuando el ciudadano Hans Werich se desnudó en frente de una unidad de la guardia nacional, han dado la vuelta al mundo en señal de que en Venezuela hay una crisis.

En la estructura del alto nivel de gobierno los rumores de conspiración los angustia y nos lo deja comprender que la solución siempre ha estado de su lado. Si ellos aceptan que la crisis la provocaron y toman medidas económicas acertadas y coherentes, iniciando por reactivar la producción, devolver las funciones a la Asamblea Nacional, anunciar el cronograma electoral 2017 – 2018, renovar su vocería, esto permitiría bajar la confrontación e incluso podrían recuperar la popularidad que necesitan para las elecciones presidenciales del año 2018; de no hacerlo el deterioro del gobierno seguirá en caída libre, lo que originará la salida del gobierno por cualquier vía electoral o no electoral. Son momentos de pedir disculpas a los ciudadanos, aceptar los errores, evitar más pérdidas de vidas humanas por la confrontación en las marchas, por la inseguridad, por la falta de alimentos, medicamentos, así como trabajar para que disminuya el éxodo de venezolanos por la falta de oportunidades en el país. Si quieren permanecer en el poder, el conflicto no es el mejor camino. Por su parte, la MUD debe evitar la confrontación interna, lograr incluir más voceros, comprender la gran oportunidad que tienen y no decepcionar a sus seguidores. Como lo dijo Paul Rossin “Un gobierno se desnuda cuando ya no puede ocultar su fracaso”.

[email protected] @castillomolleda

S.H. Jesús Castillo Molleda (Politólogo, Profesor, Emprendedor, Locutor)