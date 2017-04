Delsa Solórzano denuncia haber sido retenida en Maiquetía

Abril 6, 2017 - 4:21 pm

La diputada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Delsa Solórzano, denunció este jueves que fue retenida por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional (FAN) en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Solórzano explicó que el incidente se presentó a su llegada de la reunión sostenida en la Organización Mundial de los Parlamentos en Suiza, cuando los funcionarios, que se identificaron como Alexis González y Javier García, la retuvieron y amenazaron, según reveló la diputada en su cuenta de Twitter.

“Me rodearon funcionarios de la FAN, amenizaron con arrebatarme el teléfono, me obligaron a abrir la maleta y luego me dijeron: “Se hubiera quedado por allá. La próxima vez no la dejo entrar y cuídese que no sabe lo que le puede pasar”, contó.

Noticia al Día