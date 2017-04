Delcy Rodríguez llama a movilizarse y dice a Santos que no se preocupe por entrega de armas a la milicia

Abril 19, 2017 - 10:25 am

”El pueblo de Venezuela, siempre ha estado de pie para defender la patria, pero además estamos de pie en las calles defendiendo nuestra dignidad, frente a esos poderes imperiales que pretenden imponer un modelo al que no volveremos jamás”, sentenció la Canciller de la República, Delcy Rodríguez.

Asimismo, instó, ”vamos todos a la calle a la defensa de Venezuela”

Hizo un llamado al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a evitar preocuparse, por la entrega de armas a la milicia, ”de las milicias nació la espada que le dio la libertad no solo a Venezuela, si no a Colombia, no tiene por qué preocuparse presidente Santos”, dijo.

Noticia al Día